Sueros vitaminados en Sonora: Cronología, víctimas y avances en la investigación

Lo que comenzó como un tratamiento aparentemente inofensivo —un “suero vitaminado” aplicado en una clínica de Hermosillo— terminó por convertirse en uno de los episodios sanitarios graves registrado recientemente en Sonora. Las historias de las víctimas coinciden en un punto: ingresaron a la consulta buscando energía, recuperación o bienestar y salieron con infecciones severas que, en cuestión de horas, desembocaron en falla multiorgánica.

El caso ha generado alarma nacional luego de que al menos seis personas murieran y otras resultaran gravemente afectadas tras recibir dichos tratamientos intravenosos en una clínica privada. Con la investigación en curso, autoridades de salud y la Fiscalía de estado buscan esclarecer el origen de la contaminación, la responsabilidad del médico involucrado y el verdadero contenido de los líquidos administrados.

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¿Cuántas personas han resultado afectadas?

Las autoridades de Sonora confirmaron que al menos hay 10 personas afectadas por la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, dato que fue confirmado por el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, quien detalló que de ellos:

6 personas murieron.

2 fueron dadas de alta.

2 continúan hospitalizadas, una de ellas de gravedad.

Además, dijo que se revisa el caso de una persona, que sería la número 11, la cual no recibió el suero vitaminado pero sí fue inyectado en la rodilla y presentó síntomas, pero ya fue dada de alta. Por otro lado, Fiscalía de Sonora investiga la muerte de una mujer identificada como Lucero del Carmen Luna Ramírez, que podría elevar la cifra de víctimas a siete.

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Clínica asegurada y médico bajo la lupa

La investigación gira en torno a un médico identificado como Jesús Maximiano 'N', señalado por familiares de las víctimas como la persona que administró los tratamientos. Aunque su nombre aparece de forma reiterada en las denuncias, no existe hasta ahora una orden de aprehensión en su contra, y hasta ahora no ha sido detenido. Para la Fiscalía de Sonora, sin embargo, es una persona de interés clave.

Jesús Maximiano 'N', de 65 años, se promocionaba como especialista en medicina alternativa, nutrición y tratamientos metabólicos. En la clínica privada que ya fue clausurada ofrecía terapias conocidas como vitamin drip, que consisten en una combinación de vitaminas que son aplicadas vía intravenosa.

Familiares y autoridades han vinculado los casos al mismo médico y a las mismas prácticas de administración de sueros.

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¿Qué contenían los sueros?

Aunque se promocionaban como “vitaminas”, autoridades federales han señalado que las soluciones no eran productos certificados y pudieron haber contenido:

Sustancias manipuladas sin control sanitario

Mezclas preparadas sin aprobación regulatoria

Posible contaminación bacteriana

Los primeros análisis apuntan a infección bacteriana severa, lo que explicaría la falla multiorgánica que presentó la mayoría de las víctimas, pero aún falta confirmarlo por las autoridades tras los análisis que están realizando.

Lo que tuvieron fue un avance rápido de síntomas y llegaron a tener dos días de sobreviva. Los exámenes de laboratorio que se alcanzaron a hacer en alguno de ellos hay evidencia de que a lo mejor existe un contaminante bacteriana. Tuvieron glóbulos blancos muy altos y coagulación intravascular. Son fenómenos que se asocian a sepsis", dijo el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz.

Especial

El funcionario federal dijo que esperan tener esta semana los resultados de los análisis que está realizando la Cofepris para determinar en sí qué es lo que tenían estos supuestos sueros vitaminados. "Se está analizando qué tenían sueros porque no nada más fueron mezclas de vitaminas, sino algunas otras sustancias e incluso se anunciaron como células madre", comentó.

Fiscalía de Sonora abre investigación

La Fiscalía de Sonora abrió varias carpetas de investigación debido a los casos asociados al "suero vitaminado" por varios delitos:

Presunta mala praxis médica

Homicidio culposo

Uso de sustancias sin certificación

Ejercicio irregular de la profesión

Las autoridades también revisan si el consultorio contaba con permisos, si los insumos cumplían normas sanitarias y si las preparaciones se realizaban en condiciones adecuadas.

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Patrón clínico de los pacientes

En casi todos los casos a quienes les suministraron los supuestos sueros vitaminados, los pacientes presentaron:

Falla multiorgánica

Daño en cerebro

Afectaciones en pulmones, riñones e hígado

Signos de sepsis severa

La velocidad de progresión clínica ha llamado la atención de expertos y autoridades sanitarias, que subrayan que este tipo de terapias intravenosas no deberían aplicarse fuera de entornos clínicos regulados.

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