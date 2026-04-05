¿Por qué los sueros vitaminados son un peligro? Médico lo explica

El uso de sueros intravenosos con vitaminas, promocionados para combatir el cansancio o la resaca, volvió a colocarse en el centro del debate luego de que se reportaran al menos seis muertes en Hermosillo, Sonora, asociadas a este tipo de prácticas.

El infectólogo Alejandro Macías abordó el tema en un video publicado en su canal de YouTube, donde advirtió que este tipo de terapias, cuando se utilizan fuera de entornos médicos, pueden implicar riesgos graves e incluso mortales.

Un procedimiento médico que no es inofensivo

Durante su explicación, el especialista subrayó que la terapia intravenosa sí tiene usos legítimos dentro de la medicina, como en casos de deshidratación o administración de fármacos en pacientes graves.

Sin embargo, advirtió que introducir sustancias directamente al torrente sanguíneo implica atravesar las barreras naturales del cuerpo, lo que aumenta el riesgo de complicaciones.

“Si eso que estás pasando va contaminado, entra directamente al corazón y se puede regar a todo el cuerpo”, explicó.

De hospitales a spas: el problema de la “banalización”

El médico señaló que el riesgo aumenta cuando estas prácticas se trasladan a espacios no regulados, como spas, gimnasios o domicilios particulares.

En estos casos, dijo, los procedimientos suelen ofrecerse como soluciones rápidas para:

Fatiga

Resaca o “cruda”

Sensación de baja energía

De acuerdo con su postura, no existe evidencia de que estos sueros mejoren el estado general en personas sanas, lo que convierte su uso en innecesario.

Suero vitaminado: qué es, para qué sirve y riesgos reales canva

Los principales riesgos de los sueros vitaminados

El especialista enumeró algunas de las complicaciones que pueden presentarse con este tipo de aplicaciones, incluso cuando se realizan en condiciones controladas:

Infecciones graves como sepsis o choque séptico

Reacciones alérgicas o anafilácticas

Alteraciones de líquidos y electrolitos

Sobrecarga de volumen en pacientes vulnerables

Formación de trombos con posibles consecuencias pulmonares o cerebrales

Entre estos, destacó que las infecciones representan el mayor peligro, especialmente si los productos están contaminados.

bolsa de suero

Vitaminas: entre la necesidad y el exceso

Otro punto central del análisis fue el consumo indiscriminado de vitaminas. El especialista explicó que las deficiencias vitamínicas son específicas y deben diagnosticarse, por lo que administrarlas sin una indicación médica no genera beneficios reales.

“Eso no se va a resolver con vitaminas”, señaló al referirse a síntomas como el cansancio.

También indicó que, en la mayoría de los casos, el organismo elimina el exceso de estas sustancias, lo que vuelve innecesario su consumo, especialmente por vía intravenosa.

Suero vitaminado: qué es, para qué sirve y riesgos reales canva

Un llamado a evitar riesgos innecesarios

El mensaje central del video se enfoca en evitar el uso de sueros vitaminados fuera de indicaciones médicas claras. El especialista insistió en que estos procedimientos deben realizarse únicamente bajo supervisión profesional y en entornos adecuados.

En el contexto de los casos reportados en Sonora, el tema ha reavivado la discusión sobre la regulación de estos servicios y los riesgos asociados a su uso con fines estéticos o de bienestar.