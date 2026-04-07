Embajada de México en Líbano pide salir a connacionales por tensión en Medio Oriente

La Embajada de México en Líbano emitió este martes una alerta urgente para los ciudadanos mexicanos que se encuentran en ese país, recomendando abandonar el territorio “a la brevedad posible” mientras existan opciones de transporte aéreo disponibles.

El aviso, difundido el 7 de abril de 2026 a través de canales oficiales, se produce en un contexto de alta tensión geopolítica en Medio Oriente, marcado por enfrentamientos militares y advertencias internacionales que elevan el riesgo en la región.

La representación diplomática, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instó a los connacionales a priorizar su salida inmediata del país y a mantenerse informados mediante canales oficiales.

Asimismo, subrayó la importancia de registrarse ante la Sección Consular, un mecanismo que permite localizar y asistir a ciudadanos mexicanos en situaciones de emergencia.

Las autoridades también habilitaron líneas de contacto para brindar apoyo consular, tanto dentro de Líbano como desde México, ante cualquier eventualidad derivada de la situación regional.

Vuelos disponibles desde Líbano

Pese al contexto de incertidumbre, el comunicado señala que aún existen vuelos comerciales operativos, lo que abre una ventana crítica para la evacuación voluntaria.

Las aerolíneas Middle East Airlines y Royal Jordanian mantienen rutas activas con salidas diarias hacia destinos internacionales.

Entre las ciudades disponibles se encuentran Ammán, Estambul, El Cairo, Riad, Jeddah y Larnaca, además de conexiones hacia Europa.

Escalada militar en la región: ataques y advertencias

La alerta coincide con una jornada de intensificación del conflicto regional. Bombardeos recientes han dejado más de 1.500 muertos en Líbano desde el inicio de los enfrentamientos entre el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, e Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó ataques contra infraestructura estratégica iraní, incluyendo puentes y vías férreas presuntamente utilizadas por la Guardia Revolucionaria.

En paralelo, explosiones fueron reportadas en la isla de Kharg, un enclave clave para la exportación de crudo iraní.

Estados Unidos eleva la presión sobre Irán

El contexto se agrava con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que “una civilización entera morirá” si Irán no acata su ultimátum en torno al control del Estrecho de Ormuz.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance anticipó “muchas negociaciones en las próximas horas”, aunque subrayó que Washington mantiene herramientas adicionales que aún no ha utilizado.

Riesgo regional y medidas preventivas

Aunque la embajada mexicana no vincula directamente su alerta con estos घटनamientos, la coincidencia temporal entre la escalada militar y la recomendación de evacuación refuerza la percepción de riesgo.

Las autoridades mexicanas han sintetizado sus recomendaciones en tres ejes: salir del país mientras haya vuelos disponibles, registrarse ante el consulado y mantener comunicación constante.

La Embajada de México en Líbano indicó que continuará monitoreando la situación y actualizando la información conforme evolucione el conflicto.

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