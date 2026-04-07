Suman 8 carpetas de investigación por “sueros vitaminados” en clínica Medicina Homeopática

La Fiscalía General de Justicia Estatal tiene ocho carpetas de investigación abiertas por delitos como el homicidio culposo de ocho pacientes y mala praxis médica en contra del doctor Jesús Maximiliano Verduzco Soto y sus colaboradores, de la clínica Medicina Biológica, donde debido a la aplicación de sueros vitaminados, siete personas falllecieron y dos más están graves en el Hospital General de Hermosillo, Sonora.

Este martes, oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal activaron un operativo de búsqueda para detener al médico propietario de la clínica, además que la Fiscalía de Justicia emitió alerta para todas las agencias de seguridad de México y autoridades en los Estados Unidos, para intentar localizar a Jesús Maximiliano, quien actualmente está fugitivo.

Fuentes del Gobierno del Estado de Sonora confirmaron a Excélsior que actualmente existen ya denuncias por ocho muertes de pacientes que afirman haberse atendido por el mismo médico en su consultorio.

Hoy tenemos ocho carpetas de investigación en curso, donde hemos realizado 51 entrevistas y declaraciones a testigos, familiares de víctimas y sobreviviente; obtuvimos un mandamiento judicial contra el probable responsable a quien se le atribuye la prescripción, mezcla y proporciona, aplica en el sitio estas soluciones parenteral, que en algunos casos se las aplicaban y en otros se las llevaban puestas como si fuera un café”, explicó el Fiscal General de Justicia, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

Hasta el mediodía del martes 8 de abril, las autoridades sanitarias y ministeriales de Sonora registraron 11 casos sospechosos asociados a la aplicación de soluciones intravenosas por un mismo médico tratante. Del total, se reportan 8 defunciones, 1 persona hospitalizada y 2 personas recuperadas.

El Gobierno del Estado de Sonora mantiene las acciones coordinadas con la COESPRISSON, COFEPRIS y Fiscalía General de Justicia de Sonora, destacando la activación de acciones de vigilancia epidemiológica, verificación sanitaria, análisis de muestras y la clausura del consultorio.

Los medicamentos y soluciones encontradas en el consultorio siguen en análisis por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), pero el secretario de Salud del Gobierno de Mexico adelantó que de manera preliminar el caso apunta a una sepsis por una bacteria que afectó a los pacientes.

Patrulla estacionada afuera de la clínica Medicina Homeopática del doctor Jesús Maximiliano Verduzco Soto Foto: Especial

Catean casas y emiten alerta internacional por médico que suministró sueros

Por Joseph Na’a

La investigación por la muerte de al menos seis personas tras la aplicación de “sueros vitaminados” en Sonora escaló este martes con la emisión de una orden de aprehensión y alertas internacionales contra el médico señalado como presunto responsable.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que se realizan operativos para localizar al sospechoso, identificado como Jesús Maximiano N., de 65 años.

Durante la madrugada, autoridades ejecutaron tres cateos en distintos domicilios de Hermosillo, como parte del operativo para ubicar al médico.

La Fiscalía estatal informó que el implicado ya cuenta con orden de aprehensión vigente y que se activaron mecanismos de búsqueda interestatal e internacional para evitar su fuga.

El objetivo, precisaron, es presentarlo ante la autoridad judicial para que responda por los delitos que resulten de las investigaciones en curso.

Clausura de la clínica y participación federal

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, informó que la clínica implicada ya fue clausurada como medida preventiva.

El funcionario detalló que el caso es atendido en coordinación con autoridades sanitarias federales, que analizan tanto las condiciones de operación del establecimiento como los insumos utilizados.

Los primeros análisis apuntan a una posible contaminación bacteriana en los sueros administrados, lo que habría provocado cuadros clínicos graves.

Según la autoridad sanitaria, los pacientes presentaron un deterioro acelerado, con síntomas compatibles con sepsis, como alteraciones en la coagulación y niveles elevados de glóbulos blancos.

Las muestras fueron enviadas a laboratorios especializados, y se espera que en los próximos días se confirmen las causas exactas de los fallecimientos.

Además, se investiga la composición de los sueros, ya que podrían contener sustancias adicionales a vitaminas y minerales.

jcp