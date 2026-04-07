Suero vitaminado para la ‘cruda’, ¿qué contiene y por qué personas han muerto?

El suero vitaminado para tratar la ‘cruda’ ha ganado popularidad, pero conlleva riesgos a la salud, incluyendo la muerte, según reportes recientes. En Sonora, van al menos seis personas que han fallecido tras la aplicación de dicho tratamiento.

Esta ‘terapia intravenosa de vitaminas’ se ha vuelto popular en clínicas y servicios a domicilio para aliviar los síntomas después de beber alcohol.

Básicamente, consiste en la aplicación de líquidos y nutrientes directamente en la vena para “recuperar” el cuerpo más rápido.

¿Qué contiene el suero vitaminado?

Riesgos del suero vitaminado para la 'cruda'. Especial

El contenido suele variar según la clínica o el médico, pero casi todos siguen una base muy similar que, según señalan, es la clave para hacer sentir mejor a la persona que tomo bebidas alcohólicas.

Algunos de sus componentes son:

Solución base (hidratación)

Es el componente principal (la mayor parte del suero).

Solución salina (cloruro de sodio 0.9%)

O solución Hartmann (lactato de Ringer)

Esto tiene como función rehidratar rápidamente el cuerpo, recuperar el volumen sanguíneo y ayudar a disminuir el dolor de cabeza y la fatiga.

Electrolitos

El alcohol hace que pierdas minerales esenciales al orinar más.

Incluye:

Sodio

Potasio

Magnesio

Calcio (a veces)

Evitan debilidad y mareo, ayudan a los músculos y al sistema nervioso, además de que reducen los calambres y sensación de agotamiento.

Vitaminas

Aquí está el “plus” del tratamiento.

Vitamina B1 (tiamina) → protege el sistema nervioso

Vitamina B6 (piridoxina) → ayuda al metabolismo

Vitamina B12 → energía y función cerebral

Este ‘coctel’ apoya al hígado en el metabolismo del alcohol, reducen fatiga mental y física y mejora la sensación de energía.

Vitamina C

Antioxidante potente

Combate el estrés oxidativo causado por el alcohol, refuerza el sistema inmune y puede ayudar con el malestar general.

Algunos pueden incluir medicamentos, aunque no siempre van incluidos, ya sea para nauseas, dolor o acidez y gastritis.

¿Por qué se usa para la cruda?

Riesgos del suero vitaminado para la 'cruda'. Especial

Cuando consumes alcohol, tu cuerpo sufre varios efectos:

Deshidratación

Pérdida de electrolitos

Irritación del estómago

Alteración del sueño

El suero intravenoso busca corregir todo eso de forma inmediata, ya que entra directo al torrente sanguíneo sin pasar por el sistema digestivo.

Sin embargo, pese a que varias clínicas lo ofertan para curar la ‘cruda’, casi de forma milagrosa, es importante saber que no la cura como tal ni elimina el alcohol más rápido del cuerpo.

Además, hay riesgos a la salud si se aplica por personas que no están capacitadas y no es recomendable en personas con ciertos problemas de salud como enfermedades renales o cardíacas.

Las alternativas más seguras antes de recurrir a un suero, es beber agua o sueros orales, comer ligero, dormir bien y los analgésicos comunes, con precaución, evitando mezclarlos con alcohol.

Al menos 6 muertes en Sonora

El caso de las muertes por suero vitaminado en Sonora es uno de los más graves y recientes en México relacionado con este tipo de tratamientos.

Entre finales de marzo y principios de abril de 2026, en Hermosillo, Sonora, varias personas acudieron a una clínica privada para recibir sueros intravenosos (tipo “vitamin drip”), usados comúnmente para la cruda, desintoxicación y energía o bienestar.

Sin embargo, tras recibirlos, al menos 6 personas murieron y varios fueron hospitalizados. Las investigaciones apuntan principalmente a una posible contaminación bacteriana que provocó infección generalizada en la sangre. Además de sustancias no claras que iban incluidas en el tratamiento, como ‘células madre’.

El principal señalado, Jesús Maximiano N., es un médico general de 65 años que se promovía como especialista en medicina alternativa, nutrición y tratamientos metabólicos.

Las víctimas acudieron a consulta para recibir el llamado “vitamin drip”, una terapia intravenosa que promete beneficios como desintoxicación, recuperación física o alivio de resaca.

Los hechos ocurrieron en la clínica privada Medicina Biológica Regenerativa Celular, ubicada en la colonia Jesús García, al norte de Hermosillo.

*mvg*