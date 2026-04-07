"Alito" Moreno lidera lista de senadores faltistas en el Senado
Con ocho inasistencias injustificadas, el líder priista encabeza un grupo de 67 legisladores que han acumulado 181 faltas en la LXVI Legislatura
Alejandro Moreno Cárdenas es el senador con más inasistencias injustificadas (ocho) desde el inicio de la LXVI Legislatura. En total, 67 senadores han faltado al Pleno, sumando 181 ausencias sin justificar. Aunque 41 de ellos (todos de oposición) alegan que sus faltas fueron una forma de protesta ante las decisiones de Morena, la ley ordena el descuento de un día de salario por cada ausencia.
Radiografía del ausentismo por partido
Según el registro oficial del 1 de septiembre de 2024 al 25 de marzo de 2026, el saldo de inasistencias es el siguiente:
- PAN: 70 inasistencias (22 senadores).
- PRI: 46 inasistencias (13 senadores).
- Morena: 42 inasistencias (25 senadores).
- MC: 20 inasistencias (6 senadores).
- PT y PVEM. Sin registros de inasistencias injustificadas.
Impacto económico. Estas faltas representan un descuento acumulado de 664 mil 500 pesos al presupuesto de la Cámara Alta.
Las ausencias en bloque
Los datos permiten identificar fechas clave donde la oposición abandonó el Pleno como estrategia política:
- 3 de septiembre. Declaratoria de validez de la reforma al Poder Judicial (Faltaron PRI, PAN, MC y Manlio Fabio Beltrones).
- 29 de septiembre. Validez de la reforma de Guardia Nacional (41 senadores ausentes).
- 12 de octubre. Insaculación de candidatos al Poder Judicial (Ausencia de 18 panistas, 5 emecistas y la priista Paloma Sánchez).
- 12 de diciembre. Protesta por la entrega de la Medalla Belisario Domínguez (11 panistas ausentes).
Los más faltistas
- 8 faltas: Alejandro Moreno Cárdenas (PRI).
- 6 faltas: Mely Romero (PRI).
- 5 faltas: Daniel Barreda (MC).
- 4 faltas: Gina Campuzano, María de Jesús Díaz, Agustín Dorantes, Miguel Márquez, Guadalupe Murguía, Francisco Ramírez Acuña, Verónica Rodríguez, Imelda Sanmiguel, Mauricio Vila (con licencia) y Paloma Sánchez.
En el actual periodo (1 de febrero al 30 de abril), Morena lidera las ausencias "con permiso":
- Blanca Judith Díaz: 6 justificadas.
- Guadalupe Chavira, Juan Ramón Gómez Leal y Antonino Morales.
- 3 faltas: Andrea Chávez, Imelda Castro, Saúl Monreal, Antonino Morales, Gerardo Fernández Noroña (Morena, Ricardo Anaya, Marko Cortés, Laura Esquivel, Michel González, Marco Antonio Martín del Campo, Mayuli Martínez, Ivideliza Reyes, Lilly Téllez, Mario Vázquez, Susana Zataraín (PAN); Alejandra Barrales, Néstor Camarillo, Clemente Castañeda, Luis Donaldo Colosio y Amalia García (MC).
- 2 faltas: Celeste Ascencio, Javier Corral, Alejandro Esquer, Margarita Valdez y Sabino Herrera.
- Una falta: Adán Augusto López, Marcelo Ebrard (con licencia), Félix Salgado, Manuel Huerta, Enrique Inzunza, Alejandro Murat, Cuauhtémoc Ochoa y Ricardo Sheffield, entre otros.