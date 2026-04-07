Sujeto apuñala a su papá por llevarlo al hospital

Un hombre acuchilló a su propio padre en la colonia Obrera, en Monterrey, Nuevo León, luego de que este lo llevara al hospital tras sufrir una convulsión y, al salir, sostuvieran una discusión que terminó en violencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas del lunes en el cruce de las avenidas Félix U. Gómez y Gregorio Torres.

De acuerdo con la información preliminar, elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de patrullaje cuando recibieron el reporte, a través del sistema de monitoreo C4, sobre una persona lesionada que se encontraba en el exterior del Hospital General de Zona No. 33 del IMSS.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a un hombre de 69 años con una herida en la espalda, quien alcanzó a señalar a su propio hijo como el responsable de la agresión.

Según su testimonio, horas antes ambos habían acudido al hospital debido a que el ahora detenido había sufrido una convulsión y recibió atención médica, siendo dado de alta posteriormente.

Pero al salir del nosocomio, padre e hijo iniciaron una discusión cuyo origen no fue detallado por las autoridades.

La confrontación escaló rápidamente hasta que el hombre de 39 años, identificado como José Antonio "N.", presuntamente sacó un cuchillo y atacó a su padre, para después huir del lugar con rumbo a la avenida Félix U. Gómez.

Tras recabar las características del agresor, los elementos municipales desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores, logrando ubicarlo minutos después.

Durante la revisión preventiva, los oficiales le encontraron entre sus pertenencias un arma blanca, la cual presuntamente habría sido utilizada en la agresión.

El detenido fue asegurado en el sitio y posteriormente trasladado a las instalaciones de la corporación policiaca, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En tanto, el adulto mayor fue ingresado nuevamente al Hospital General de Zona No. 33 del IMSS, donde permanece bajo atención médica debido a la lesión que presentaba en la espalda. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de su estado de salud.

Padre e hijo quedan atrapados en cascadas del cerro de La Silla

Un padre y su hijo fueron rescatados luego de permanecer varados desde la tarde-noche del sábado en la zona de las cascadas del cerro de la Silla, en el municipio de Guadalupe, tras perder el camino y no lograr descender.

De acuerdo con datos de Protección Civil de Guadalupe, se trata de un hombre de 46 años y un menor de 12, quienes iniciaron su recorrido durante la tarde del sábado, alrededor de las 15:30 horas.

Con el paso de las horas, ambos se apartaron de la ruta establecida y, al intentar regresar, no encontraron un trayecto seguro, quedando en una zona elevada al caer la noche.

Ante la situación, el adulto logró comunicarse con su esposa para pedir apoyo, lo que activó la movilización de cuerpos de auxilio municipales.

Personal de Protección Civil implementó un operativo de búsqueda con seis rescatistas, quienes ascendieron hacia el punto señalado.

Tras varias horas de recorrido en condiciones complicadas, lograron ubicar a las dos personas cerca de la segunda cascada, en un área de difícil acceso.

Al ser encontrados, tanto el hombre como el menor se encontraban estables y sin lesiones aparentes.

Pero debido a la falta de visibilidad, el terreno y las condiciones del clima, se determinó que no era seguro intentar el descenso durante la noche.

Los rescatistas les proporcionaron mantas térmicas para protegerlos del frío y permanecieron resguardados en el lugar hasta el amanecer.

Fue durante las primeras horas del domingo cuando se retomaron las acciones, estableciendo contacto nuevamente para iniciar el descenso de forma controlada.

Ya por la mañana, ambos fueron guiados por el personal hasta una zona segura, logrando salir sin incidentes adicionales.

Una vez concluido el operativo, padre e hijo se retiraron por sus propios medios, sin necesidad de atención médica.

jcp