En el estado de Nayarit, gobernado por Miguel Ángel Navarro Quintero, hay alerta debido a la contaminación ambiental que ha generado preocupación entre los habitantes, sin que la administración estatal pueda intervenir para tranquilizar la angustia de la gente.

La situación es crítica, destacando la destrucción por incendios forestales (miles de hectáreas afectadas), la grave contaminación del agua por descargas residuales, el manejo ineficiente de residuos sólidos y el impacto del desarrollo turístico descontrolado en la costa.

Estos problemas amenazan ecosistemas vitales y la biodiversidad local. De hecho, hace unos días se reportó que más de 230 tortugas fueron halladas sin vida, presuntamente por el vertido de aguas negras en su hábitat, cerca de la carretera 200 en Bucerías.

Este caso rápidamente se volvió viral en plataformas, donde usuarios exigen respuestas ante este posible desastre ambiental y reclaman al gobernador hacer su parte para resolver la problemática. Activistas y ciudadanos piden investigaciones urgentes y sanciones para los responsables.

Por otro lado, datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático revelaron un patrón alarmante: la calidad del aire en Tepic, capital nayarita, muestra un deterioro constante, con picos de contaminación cada vez más altos...

Para dimensionar la gravedad de la situación, se comparó la calidad del aire en Tepic con la de Nueva Delhi, capital de la India y una de las ciudades más contaminadas del mundo, con una población de más de 30 millones de habitantes.

Nueva Delhi registró un Índice de Calidad del Aire inferior al de Tepic, con niveles de 125, mientras que Tepic alcanzó un preocupante índice de 152...

Lamentablemente, el gobierno de Navarro Quintero muestra inexperiencia e ignorancia en el tema, lo que mantiene a Nayarit sufriendo las consecuencias de las malas decisiones.

«pev»