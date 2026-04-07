Desalojan a transportistas y campesinos del Arco Norte; reabren la carretera

En Tlaxcala, granaderos del gobierno del estado desalojaron a productores y transportistas que mantenían bloqueada la carretera Arco Norte, a la altura de Madero, en el municipio de Nanacamilpa y Calpulalpan.

Fue alrededor de las 6 de la mañana que el grupo de ganaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al lugar y lanzaron gas lacrimógeno a los manifestantes y detuvieron a dos campesinos de Nanacamilpa.

Además grúas se llevaron algunos vehículos que mantenían bloqueada la carretera para permitir la circulación. En este momento la carretera Arco Norte se encuentra reabierta, ya que el bloqueo fue retirado en su totalidad.

vjcm