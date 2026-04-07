Voraz incendio destruye instalación avícola en Querétaro; indagan origen del siniestro (VIDEO)

Un incendio de gran intensidad consumió una nave destinada a la producción avícola en la comunidad de Santa Rosa Xajay, perteneciente al municipio de San Juan del Río, Querétaro, provocando una densa columna de humo que pudo observarse a varios kilómetros a la redonda y generó preocupación entre habitantes de localidades cercanas.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por cuerpos de emergencia, el siniestro fue reportado por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre la rápida propagación del fuego al interior de la estructura, utilizada para la crianza de pollos. En cuestión de minutos, el incendio alcanzó gran parte del inmueble, lo que dificultó las labores iniciales de contención.

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Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, bomberos y corporaciones de seguridad, quienes implementaron un operativo para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras instalaciones o áreas colindantes. Las labores se prolongaron durante varias horas debido a la intensidad del incendio y a los materiales presentes en el sitio, que favorecieron la combustión.

Tras un trabajo coordinado, las autoridades lograron controlar el incendio en su totalidad. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; sin embargo, se presume que las pérdidas materiales son significativas, tanto en infraestructura como en producción.

Personal de distintas dependencias permanece en el sitio realizando labores de enfriamiento y evaluación de riesgos, mientras que peritos y autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.

De manera preliminar, no se ha establecido un origen oficial del incendio, por lo que las autoridades señalaron que se analizarán diversas líneas de investigación antes de emitir un dictamen.