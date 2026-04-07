RECICLAJE

¿En verdad el plástico de desecho se recicla como se nos hace creer? Tengo mis dudas.

R. Ésta es la verdad: en gran medida, la gran mayoría del plástico que supuestamente “se recicla” en realidad nunca ha sido reciclado. A nivel global, sólo alrededor de 9% del plástico logra reciclarse; el resto termina en vertederos, incinerado o directamente en el ambiente. Según la OCDE, cerca de 22% del plástico mundial se maneja de forma insegura: se quema al aire libre, se tira en basureros informales o se dispersa en ríos y mares.

Un estudio reciente en Nature estima que 57% del plástico mal gestionado se quema sin control, liberando tóxicos al aire, mientras que 43% queda como basura dispersa. El resultado es un volumen “inimaginable”: más de 350 millones de toneladas de desechos plásticos al año, de los cuales millones terminan en ecosistemas.

El problema no es sólo la cantidad, sino el sistema: el reciclaje del plástico es técnicamente difícil, costoso y muchas veces económicamente inviable. Por eso, aunque los consumidores separen sus residuos, gran parte del plástico sigue el mismo destino: ser quemado o abandonado.

EL IMPERIO MEXICA

En realidad y comparativamente, ¿qué tan antiguo y remoto fue el Imperio Mexica?; un buen amigo me dice que la Universidad de Oxford se fundó ¡antes del Imperio Mexica!

R. Tendemos a imaginar al Imperio Mexica como un mundo remoto, separado, por ejemplo, por siglos de las grandes instituciones europeas. Sin embargo, la cronología real es sorprendente. Mientras en nuestra mente Oxford pertenece a una modernidad tardía y los aztecas a una antigüedad lejana, la historia cuenta otra cosa.

La Universidad de Oxford ya funcionaba como centro de enseñanza desde 1096, en plena Edad Media. Para entonces, Europa vivía un intenso intercambio intelectual: se copiaban manuscritos, se debatía filosofía aristotélica y se formaban clérigos y administradores. En contraste, el Imperio Mexica —tal como lo conocemos— no se consolidó sino hasta 1428, cuando la Triple Alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan comenzó su expansión. Es decir, Oxford llevaba más de tres siglos enseñando cuando los mexicas iniciaron su ascenso político.

La sorpresa proviene de cómo imaginamos el tiempo: solemos colocar a las civilizaciones americanas en un pasado remoto y a Europa en un presente continuo. Pero la historia es más compleja y, a veces, contraintuitiva. Recordarlo nos ayuda a desmontar estereotipos y a entender que las grandes culturas del mundo coexistieron en periodos mucho más cercanos de lo que pensamos.

SUBTERRÁNEOS

¿Es cierto que en Los Pinos hay pasajes secretos subterráneos?

R. No tanto, pero algo sí. Los Pinos, ahora Complejo Cultural Los Pinos, y abierto al público como museo desde 2018, cuenta con estructuras subterráneas conocidas en la Casa Miguel Alemán, la residencia principal. El sótano de la Casa Miguel Alemán incluye una sala de cine para 30 personas, salas de juegos, fiestas, un bar y un búnker histórico. Estos espacios fueron parte de la residencia presidencial y se mencionan en guías oficiales y tours.

No todos los sótanos están abiertos al público de forma rutinaria debido al alto flujo de visitantes (cientos diariamente). Priorizan áreas seguras y exposiciones culturales en plantas principales y jardines. Visitas guiadas gratuitas (martes a domingo, 10:00-17:00) permiten acceso limitado, pero el búnker y cine suelen restringirse.

No hay pasadizos secretos reportados; todo es arquitectura funcional de los años 40-50, adaptada para usos culturales sin hallazgos arqueológicos subterráneos y no, no hay evidencia oficial ni verificada de túneles secretos en el Bosque de Chapultepec. En la tercera sección, cerca del Panteón de Dolores, existen cuevas y formaciones naturales con restos óseos prehispánicos y virreinales (siglo XVI). Son accesibles para exploradores urbanos, pero no túneles artificiales secretos: más bien depósitos antiguos de restos, popularizados en videos de YouTube como “catacumbas”.

Circulan historias de pasadizos conectados a Los Pinos o al inframundo, pero provienen de exploraciones no autorizadas y teorías conspirativas sin respaldo arqueológico del INAH. Un rumor de 2020 mencionó un túnel desde Los Pinos, pero no se confirmó. El bosque tiene alcantarillas y túneles de servicio públicos, pero nada oculto gubernamental. Prioriza visitas seguras en áreas principales.