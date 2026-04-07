Claudia Sheinbaum recibe a directivos de BlackRock

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió la tarde de este martes en Palacio Nacional a representantes de los más importantes fondos de inversión del mundo en materia de infraestructura.

En el grupo que arribó a las 14:40 horas a Palacio Nacional estuvieron Larry Fink cofundador, presidente y director ejecutivo de BlackRock, empresa líder mundial en soluciones de inversión y tecnología; Sergio Méndez, Director General de BlackRock México y miembro del Comité Ejecutivo Regional de América Latina; y

Adebayo Ogulesi, socio fundador, presidente y director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, y además es director general senior de BlackRock y miembro del Comité Ejecutivo Global y del Consejo de Administración de la firma.

Los representantes de BlackRock ya se habían reunido con Sheinbaum el 6 de noviembre de 2024, donde abordaron la importancia de mantener el tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá.

Reproducir La presidenta se reunió con directivos de BlackRock

La reunión de este martes se realiza en el contexto de la revisión del tratado comercial que ya está en marcha.

BlackRock es la mayor gestora de inversiones del mundo, cuenta con un estimado de diez billones de dólares en activos que gestiona en acciones y bonos en empresas globales.

Al ser un accionista importante en bancos, empresa de tecnología, y de energía, ejerce una gran influencia en los mercados financieros globales.

Está presente en México desde 2008, siendo uno de los mayores inversores en la Bolsa Mexicana y gestionando fondos de pensiones y proyectos de infraestructura en el país.

Mediante un comunicado, la Presidencia de la República informó que por parte del Gobierno de México participó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora. También asistió Altagracia Gómez Sierra.

Además, están presentes el responsable de Negocios Institucionales en las Américas, Armando Senra; el director para América Latina, Aitor Jáuregui, y el director general de BlackRock México, Sergio Méndez.

Los representantes de BlackRock ya se habían reunido con Sheinbaum el 6 de noviembre de 2024 Foto: Especial

JCS