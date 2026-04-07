Encuentran muerta a parvada de pelícanos en Veracruz

Una parvada de pelícanos fue encontrada muerta en las inmediaciones de dos ranchos particulares en Atoyac, Veracruz, en donde los propietarios aseguraron que en todos los años que han vivido en el sitio, no habían visto una escena similar.

Presumen que esta mortandad podría ser “de algo que ingirieron en la costa”, actualmente con rastros de contaminación con hidrocarburo.

Los propietarios de los ranchos, Alfonso Herrera Ortiz y Regino Ortiz Rayón, ubicados en la comunidad Esperanza, recorrieron sus linderos en donde encontraron los pelícanos muertos.

De acuerdo con lo informado, las aves tenían un peso aproximado de 20 kilos cada una y al parecer fueron al menos 10 las que cayeron desde lo alto.

Presuntamente, la caída fue estrepitosa, que iban volando y repentinamente se desplomaron.

Expertos señalan que no hay registro de un suceso similar en la región veracruzana y que la ruta que tomaron no es la que normalmente toman los pelícanos, pues siempre van a buscar el litoral para poder tener alimento en su acto migratorio.

Se trata de la especie pelícano blanco americano (Pelecanus erythrorhynchos) el cual migra desde Canadá y el norte de Estados Unidos hacia zonas más cálidas del sur, incluyendo el Golfo de México y el Caribe.

“En Xalapa hubo otro sobrevuelo y llamó la atención que hacían círculos, como desorientados”, aseguró el biólogo Pedro Grajales, quien explicó que la ruta de estas aves es desde Canadá hacia el sur.

Su entrada a México es por Tamaulipas, llega a los humedales costeros del Golfo, incluidos Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán.

Busca lagunas costeras, estuarios y cuerpos de agua interiores como sitios de descanso y alimentación.

Investigan el fenómeno

Por su parte, el ayuntamiento de Atoyac informó que ha solicitado a la dirección municipal de Protección Civil realizar un estudio sobre las aves muertas, para conocer qué fue lo que les provocó una muerte repentina.

También buscaban un espacio dónde enterrar las aves sin que se provoque inquietud, pues algunos pobladores temen que los pelícanos sean portadores de alguna enfermedad y que eso sea lo que haya derivado en que murieran.

Expertos señalan que no hay registro de un suceso similar en la región veracruzana Foto: Especial

JCS