Ssa vincula muertes por suero con posible contaminación bacteriana; médico está identificado

El secretario de Salud, David Kershenobich confirmó que por el caso de los sueros en Sonora se reportaron 10 personas afectadas, de las cuales 6 fallecieron, dos fueron dados de alta, dos están hospitalizados en estado de gravedad, además de un onceavo paciente que recibió una inyección en la rodilla.

El titular de Salud indicó que el médico responsable de aplicar los sueros está identificado pero desconoce si ya fue detenido o se encuentra prófugo.

Al participar en la conferencia matutina, David Kershenobich señaló que esta semana se podrían tener los resultados de los sueros, sin embargo, no descarta que estuvieran contaminados al presentar sepsis en los pacientes.

Lo que se tiene es una evidencia de qué a lo mejor existe alguna contaminante bacteriana porque tuvieron cifras de glóbulos blancos muy altos y coagulación intravascular. Son fenómenos que se asocian a sepsis”, declaró.

El secretario indicó que la aplicación de los sueros no fue solamente en la clínica clausurada, sino que se aplicaron también en los hogares de las víctimas.

Lo que les puedo decir es que está plenamente identificado el sitio y no todos se ocurrieron en el sitio de la clínica, sino que muchos se preparaban y se aplicaban en domicilio”, comentó.

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fdm