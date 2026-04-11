El Sistema Nacional Anticorrupción se ha convertido en una “Política Zombie”: especialista

A casi 11 años de su creación, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no ha logrado convertirse en el antídoto contra la impunidad que la sociedad civil demandaba.

En entrevista para

Excélsior, el académico Ricardo Valencia, autor del libro La corrupción en la balanza Ensayo sobre el ayer, el ahora y el mañana del Sistema Nacional Anticorrupción en México, explicó que esta estructura se ha convertido en una “política zombie”: un ente con existencia legal y burocrática, pero sin resultados tangibles ni impacto real en los índices de corrupción.

“Digamos que el instrumento ahí está, pero, yo, en ese sentido lo que digo es que podemos catalogarlo como una ‘política zombie’, es un instrumento que ahí está perdido, es un esfuerzo aislado que no se ha traducido para nada en un combate efectivo ni en los resultados que se esperaba por la comunidad de aquel entonces”, indicó.

El especialista señaló que el sistema padece de una fragmentación institucional, donde organismos como la Unidad De Inteligencia Financiera (UIF) o la nueva Secretaría Anticorrupción operan por separado, sin unificarse en una estrategia integral.

“Creo que hay un área de oportunidad bien grande y, evidentemente, como también ya lo apuntábamos, es importante que se incorpore a otros actores, no sé si formal o sistemáticamente a la UIF o al Servicio de Administración Tributaria (SAT). También es importante avanzar en reglamentación complementaria”, apuntó.

RETOS TÉCNICOS

Uno de los mayores problemas del SNA es la falta de “tangibilidad”. A diferencia de instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el ciudadano común no siente como propio el beneficio de su existencia.

Para revertir esto, el especialista sugiere que la actual administración tiene una oportunidad de oro en el Plan Nacional de Desarrollo (2025-2030) para superar la burocracia mediante el uso de inteligencia artificial y análisis de datos masivos.

Asimismo, subrayó la importancia de avanzar en reglamentación parlamentaria que evite el nepotismo y la selección de “perfiles carnales” en puestos clave.

Para Valencia, el combate debe ser también social.

Valencia señaló que la apuesta debe ser por la formación de integridad desde la educación básica para visibilizar los costos sociales de la corrupción.

Aclaró que, a diferencia de otras instituciones de transparencia como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el SNA sigue presente, por lo que hay áreas de oportunidad.