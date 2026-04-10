Salud integral para el Río Sonora: gobernador Durazo anuncia construcción de hospital IMSS-Bienestar en Ures

Como parte de su compromiso con el desarrollo integral de las comunidades y el fortalecimiento de la atención médica, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, junto a Alejandro Svarch Pérez, director general de IMSS-Bienestar, encabezó una gira de trabajo en el municipio de Ures, donde supervisó avances del nuevo Hospital Comunitario e impulsó acciones estratégicas de infraestructura educativa.

Durante su visita, el mandatario estatal y Alejandro Svarch Pérez realizaron un recorrido por terrenos propuestos para la construcción de un nuevo Hospital Comunitario en Ures, proyecto incluido dentro del Plan de Justicia para el Río Sonora que busca saldar una deuda histórica con la población en materia de servicios de salud de calidad y ampliar la cobertura de atención.

El gobernador Durazo Montaño destacó que este año iniciará en el municipio la construcción del Hospital IMSS-Bienestar, que en su primera etapa requerirá una inversión 500 millones de pesos y en 2027 continuará la construcción de la segunda fase.

"Afortunadamente ya adquirimos tres predios. Al integrarlos, tendremos un terreno enorme que nos dará capacidad para construir la primera etapa en 2026 y la segunda en 2027 y dejar opción de crecimiento. Ya hoy damos el primer paso. Ya tenemos 500 millones de pesos", destacó.

Autoridades estatales entregan 36 aires acondicionados al CBTA No. 161 en Sonora como parte de acciones para mejorar condiciones educativas. Excélsior

En el ámbito educativo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de la obra de pavimentación del acceso a la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), extensión Ures. Asimismo, hizo entrega de un laboratorio completamente equipado para las y los estudiantes de gastronomía, así como de un camión destinado al traslado de alumnas y alumnos provenientes de los municipios del Río Sonora.

Vista de infraestructura carretera en Sonora con señalización y placa oficial en camellón central, como parte de obras de desarrollo vial en zona rural. Excélsior

Durante el evento, el titular del Ejecutivo estatal también hizo entrega de 36 aires acondicionados y 12 pintarrones al CBTA 161, beneficiando directamente a la comunidad estudiantil y docente, al brindar espacios más adecuados para el aprendizaje.

El gobernador Durazo destacó que estas acciones forman parte de una visión integral para impulsar el bienestar social, al combinar inversiones en salud, educación e infraestructura, con el objetivo de generar mejores oportunidades para las familias sonorenses.