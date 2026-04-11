Paciente se aplicó en dos ocasiones suero; desconocía el contenido de éstos

HERMOSILLO.— Roberto Munguía ha recurrido dos veces a la aplicación de sueros vitaminados, la primera en la pandemia del covid-19 para subir sus defensas y la segunda este mismo año para curarse una resaca, en ninguna de las dos ocasiones preguntó qué contenían las sustancias que le estaban suministrando directamente a su torrente sanguíneo.

“Me sentía muy mal, traía un crudón porque en una fiesta familiar mezclé bebidas embriagantes y al día siguiente amanecí con mucho vómito, tenía un compromiso laboral importante y tenía que alivianarme, así que llamé a un servicio y fueron a mi casa aplicármelo, llegaron con la solución salina y le pusieron una ampolleta, el suero tomó un color amarillo, fue santo remedio, me aliviané, revitalizante”, aseguró Roberto.

Éste afirma que el alivio fue prácticamente instantáneo y que le cobraron mil 600 pesos por ir a su casa a canalizarlo y ponerle el suero vitaminado, sin embargo, ahora que estalló la tragedia y que hay ocho personas muertas y tres más que fueron hospitalizadas, dijo que jamás volverá aplicarse un suero vitaminado.

Los cócteles de soluciones salinas con vitaminas conocidos como sueros vitaminados, se ofrecen en redes sociales como Facebook, con diversas publicaciones en las que se ofrecen en un precio aproximado de 800 pesos hasta cinco mil pesos, dependiendo la hora, si el servicio es en una clínica o a domicilio.

Entre los supuestos beneficios que ofrecen, dicen que pueden ser mayor energía, aliviar la reseca

y reducir el estrés.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido alertas ante el riesgo nacional que suponen los sueros intravenosos fraudulentos. Desde minerales y antioxidantes hasta vitaminas y nutrientes, la dependencia ha identificado venta ilegal de soluciones que no cumplen con los criterios de seguridad, calidad y eficacia para su distribución en el país.

Ahora que el doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto, de la clínica Medicina Biológica Celular, está prófugo de la justicia, han comenzado a surgir acusaciones en su contra, por ejemplo, trascendió una receta donde en un mismo suero este médico suministraba ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona y cefalotina, todos son antibióticos de familia similares.

Un médico especialista consultado por Excélsior sobre esa receta del doctor Verduzco Soto, explicó que es completamente innecesario recetar antibióticos de la misma familia, porque actuarían de la misma manera sobre la infección bacteriana, además que recetar mucho de lo mismo puede generar que las contraindicaciones sean más probables y fuertes para el paciente.