"Simón" ya es categoría 4 con vientos de 220 km/h; Sheinbaum llama a evacuar zonas de riesgo 

El huracán Simon se intensificó a categoría 4 durante los primeros minutos de este sábado, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y rachas de hasta 270 km/h, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las 00:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se ubicó a 225 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 395 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema avanzaba hacia el norte a una velocidad de 7 km/h.

Por sus efectos, se pronostican lluvias torrenciales en las costas y el oeste de Guerrero, así como en la costa y el este de Michoacán, e intensas en Colima. En el este y sur de Jalisco se esperan precipitaciones muy fuertes.

Además, se prevén rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de hasta 4.5 metros en las costas de Guerrero y Michoacán. En Colima, las olas podrían alcanzar los 3.5 metros, mientras que en las costas de Jalisco se estiman alturas de hasta 2.5 metros.

Ante la cercanía del ciclón, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen zonas de vigilancia y prevención por los efectos de sus vientos en tramos costeros de Michoacán, Colima y Nayarit, incluidas las Islas Marías.

Sheinbaum llava a evacuar zonas vulnerables

Hace unas horas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, había confirmado que el huracán incrementó su fuerza hasta alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), aunque la situación ya cambió y se redefinió la categoría del meteoro.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la Jefa del Ejecutivo advirtió que la circulación del fenómeno meteorológico provocará lluvias de fuertes a torrenciales en el occidente y sur del territorio nacional, afectando principalmente a los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Ante la amenaza de afectaciones en las zonas costeras y serranas, la mandataria federal detalló que el Gobierno de México puso en marcha la fase preventiva de los planes institucionales de respuesta a emergencias Plan DN-III-E, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y Plan Marina, de la Secretaría de Marina.

Asimismo, precisó que se encuentran preparadas las brigadas operativas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Petróleos Mexicanos (Pemex) para atender posibles afectaciones a la red eléctrica, tramos carreteros e infraestructura hídrica.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil, evitar cruzar ríos o arroyos y, en caso de habitar en zonas de alto riesgo o vulnerables a deslaves e inundaciones, acudir oportunamente a los albergues y refugios temporales habilitados en las distintas entidades.

Se preparan en Colima para el impacto

En Colima, los tres municipios costeros cerraron todas sus playas como medida preventiva ante el acercamiento del huracán Simón. También fueron cerrados ríos y balnearios en todo el estado, mientras el puerto de Manzanillo permanece cerrado a la navegación de embarcaciones menores. En la comunidad de Cuyutlán, en el municipio de Armería, prestadores de servicios turísticos colocaron barreras de costales de arena para proteger sus negocios del fuerte oleaje.

Abel Ángel Estopín Mayoral, presidente de la Junta Municipal de Cuyutlán, señaló que la principal preocupación es el impacto de las olas contra las enramadas, cocinas y áreas donde los comerciantes resguardan sus utensilios, debido a la cercanía del mar con el malecón y a la presencia de mareas altas. Estimó que alrededor de 500 personas, entre trabajadores, propietarios y sus familias, dependen de esta franja turística.

Por su parte Mohamed Arceo, propietario de un restaurante-bar en la comunidad, informó que colocó 300 costales de arena de aproximadamente 50 kilogramos cada uno, distribuidos en tres niveles, además de reforzar los pilares de su establecimiento. Explicó que los avisos por el fenómeno meteorológico reducen hasta 70 por ciento la afluencia de visitantes y que algunos negocios suspenden sus actividades durante la tarde y noche, cuando el oleaje es más intenso.

La Unidad Estatal de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para que respete las banderas rojas en las playas. Especial

Las autoridades activaron el Plan Marina y el Plan DN-III-E para coordinar las acciones preventivas. Protección Civil exhortó a la población a respetar las restricciones, evitar acercarse al mar y no ingresar a playas cerradas, ríos ni arroyos.

Elementos del Ejército Mexicano, Protección Civil y Cruz Roja, apoyaron a los habitantes de la zona de playa a crear barricadas con sacos de arena y mover el mobiliario a las partes altas de las playas.