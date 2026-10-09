Lluvias del huracán Simón dejan un muerto en Chilpancingo y  daños en Guerrero

Alrededor de las 11:00 horas de este viernes se registró el primer fallecimiento directamente asociado a las lluvias causadas por el huracán Simón en el estado de Guerrero, al confirmarse la muerte de un hombre de 76 años en la ciudad de Chilpancingo.

La víctima, identificada como Albino Moreno, se encontraba en el patio de su vivienda cuando un muro de contención de piedra colapsó sobre su cuerpo debido al severo reblandecimiento del terreno tras las continuas precipitaciones.

El director de Bomberos de Chilpancingo, Eduardo Cabañas, confirmó el deceso tras acudir a atender la emergencia: “Nos reportaron el derrumbamiento de una barda, al parecer es un muro de contención y le cayó a una persona de la tercera edad (...). Desgraciadamente falleció”, precisó el mando municipal.

En el sitio de la tragedia, agentes de seguridad y auxilio colocaron dos filtros de acordonamiento que impidieron el paso temporal a familiares del fallecido, generando momentos de tensión y reclamos de los deudos ante la falta de acceso para realizar los trámites correspondientes.

Balance de daños en la entidad

De acuerdo con el corte de afectaciones presentado por las autoridades estatales, el puerto de Acapulco es una de las zonas más impactadas, registrando hasta el momento 20 viviendas y 150 establecimientos comerciales inundados, además de 60 vehículos varados en la vía pública por las corrientes de agua.

El reporte oficial en Acapulco contempla también la caída de seis postes de energía eléctrica, siete árboles y tres bardas, así como cinco desgajamientos de roca en cerros y la aparición de un socavón sobre la cinta asfáltica.

Por otra parte, en la región de la Costa Grande, autoridades municipales evacuaron a 18 personas en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión, debido al alto oleaje generado por el fenómeno meteorológico, por lo que fueron trasladadas a un albergue temporal. En tanto, en el municipio de Huitzuco se reportó el colapso total de un puente provisional, dejando afectaciones a la conectividad local.