Huracán 'Simón' inunda Acapulco; atienden afectaciones

Persisten las inundaciones en Acapulco tras las intensas lluvias provocadas por el huracán Simón. Diversas colonias y vías principales del puerto amanecieron bajo el agua y obligaron a las autoridades a movilizar equipos de emergencia.

Entre los puntos con mayores afectaciones destacan la colonia Piedra Roja y sectores de la zona Diamante, donde los niveles de agua han complicado la movilidad y afectado el patrimonio de las familias locales.

Zonas con mayores daños por el huracán Simón

La amplia circulación del huracán Simón -que sigue aproximándose a costas mexicanas- ha dejado diversas afectaciones en distintas áreas del puerto. De acuerdo con las autoridades, los puntos más críticos reportados hasta el momento son:

Las inundaciones obligaron a los peatones a caminar entre el agua acumulada en las vialidades principales para poder desplazarse. Cuartoscuro

Carretera Cayaco-Puerto Marqués: La corriente arrastró toneladas de arena hacia la vialidad. Desde muy temprano, cuadrillas con maquinaria pesada trabajan en la zona para liberar la vía de la arena y reabrir la circulación.

Colonia Piedra Roja: El agua aún presenta niveles de hasta medio metro de altura en varias calles. Aunque el agua ingresó a diversas viviendas, las autoridades no reportan personas lesionadas.

Franja Costera: Las fuertes corrientes arrastraron grandes cantidades de basura hacia el mar, afectando principalmente a Playa Manzanillo, Playa Honda, Playa Larga y la zona de Playa Papagayo.

Vehículos de la Policía Municipal se movilizan entre las calles inundadas para brindar asistencia a la población afectada. Cuartoscuro

"Se metió el agua y se me mojaron unas cosas, mi ropa, mi cama y varias cosas pues (...) estuvo muy feo y esperemos que ya no siga lo mismo, que ya pare un rato y poder hacer unas compras de comida y todo eso", dijo uno de los afectados.

Para atender la emergencia, el gobierno de Guerrero desplegó brigadas de atención inmediata con maquinaria especializada para el desazolve de pozos y extraer el agua de las partes inundadas.

Lluvias seguirán en Guerrero; hay saldo blanco

Las fuertes lluvias que desde ayer han azotado a Guerrero, principalmente a Acapulco, continuarán este viernes debido a la amplia circulación del huracán Simón, que este fin de semana tocará tierra en inmediaciones de Jalisco y Colima.

Elementos de la Guardia Nacional realizan labores de vigilancia en las zonas anegadas mientras los transeúntes intentan resguardarse de la lluvia. Cuartoscuro

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que habrá lluvias de fuertes a torrenciales en diversas regiones del estado.

Acerca de las inundaciones de las últimas horas, la gobernadora afirmó que se están atendiendo y dijo que las principales afectaciones son materiales con daños en vehículos, viviendas y locales comerciales y dijo que hasta el momento se reporta saldo blanco.

"Reportamos saldo blando en Guerrero, no tenemos registro de personas fallecidas ni de personas no localizadas", informó la mandataria estatal en un enlace en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El transporte público enfrenta fuertes corrientes de agua en las principales avenidas de Acapulco tras el impacto de las intensas lluvias. Cuartoscuro

Debido a la contingencia y para salvaguardar a la población, el gobierno de Guerrero habilitó 34 refugios temporales los cuales no han tenido que ser utilizados, pero se mantienen debido a la persistencia de las lluvias.

Como medida de prevención se suspendieron las clases en la región Acapulco, Centro, Montaña, Costa Grande, Costa Chica, así como las actividades no esenciales y la navegación en el puerto.