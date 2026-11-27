La presidenta Claudia Sheibaum Pardo presentó su queja formal al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por la línea de WhatsApp que abrió la DEA para recibir denuncias e información contra cárteles del narcotráfico, así como funcionarios que incurren en lavado de dinero y vínculos con el crimen.

En su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo informó que fue a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que entregó una queja sobre esta intromisión al embajador estadunidense Ronald Johnson.

"Se comunicó el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador en México (Ronald Johnson), haciendo una queja formal de esta situación y el embajador dijo que lo iba a revisar", comentó la presidenta.

Al tocar el tema, Sheinbaum Pardo reiteró la postura de su gobierno en la defensa de la soberanía y rechazó cualquier acto injerencista por parte de Estados Unidos, en especial este canal de denuncias de la DEA.

La mandataria señaló que el gobierno de Estados Unidos tiene que asumir su responsabilidad en la atención a las causas sobre el consumo de drogas, así como la detención de los mismos narcotraficantes estadunidenses.