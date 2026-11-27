La senadora por el estado de Sinaloa, Paloma Sánchez, consideró que los sinaloenses tienen por fin un canal seguro y confiable para denunciar a los narcopolíticos del estado, a partir de que la DEA puso a su disposición mecanismos para hacerle llegar las denuncias que tengan contra los servidores públicos involucrados con el crimen organizado.

En entrevista, estimó que los ciudadanos sinaloenses sí denunciarán a los funcionarios coludidos con los criminales y consideró que esta decisión de la DEA no es una injerencia en la soberanía nacional, sino un apoyo para los mexicanos que viven a diario el horror de la delincuencia.

Si en México existieran fiscalías estatales y federales confiables, que investigaran y encarcelaran a los criminales, sin importar si forman parte de su gobierno, los mexicanos no tendrían necesidad de aceptar canales confiables como los de la DEA, afirmó.

La noche del miércoles, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, anunció una decisión inédita de este organismo para detectar a los servidores públicos mexicanos que estén coludidos con el crimen organizado, con la ayuda de los ciudadanos mexicanos, a través de números de WhatsApp y otros canales de comunicación digital.

Aseguró que “tu información importa. Tu identidad y seguridad importan. Si tienes información, conéctate con la DEA a través de los canales de reporte designados. Se ofrece reporte confidencial y anónimo”, dice el mensaje, en el que arroba a Excélsior y otros medios de comunicación para su difusión.

Para las denuncias en torno de los grupos criminales que operan en Sinaloa, como el Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y La Mayiza, el número es +1-858-298-5670, Threema ID: PTJ4HS3J y MFSinaloaTipLine@dea.gov.

“La verdad es que yo lo veo como una oportunidad para toda la gente que está viviendo real el terror que se vive en el estado de Sinaloa, para que puede expresarse o sentir un canal que para muchos podría ser más confiable que la Fiscalía del estado para hacer una denuncia.

“Aquí nadie se atreve a denunciar ante la Fiscalía y, sin embargo, para muchos su sentir es tener confianza en un lugar o espacio para acudir”, precisó la senadora Paloma Sánchez.

Desde su punto de vista, rechazar este tipo de ayudas directas al ciudadano de Sinaloa muestra más una insistencia oficialista de “seguir protegiendo a los narcopolíticos de Morena” y explicó que evidentemente en Sinaloa mucha gente tiene mucho qué decir sobre las autoridades que gobernaban el estado, cuando estalló la crisis.