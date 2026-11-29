La exportación de ganado en pie mexicano desde Nogales, Sonora, hacia Arizona, en los Estados Unidos, está programada para reanudarse a las 8:00 horas de este lunes 30 de noviembre, luego de más de dos años del cierre debido a restricciones sanitarias por el gusano barrenador del ganado.

El viernes 27 de noviembre, el primer camión con bovinos llegó a la estación cuarentenaria ubicada al poniente de la garita Mariposa en Nogales, como parte de los preparativos para el reinicio de los cruces.

Antes de cruzar a Estados Unidos, el personal de Senasica revisará que los bovinos estén libres de gusaneras y heridas frescas.

Estas inspecciones se realizan al llegar a las estaciones cuarentenarias de exportación, siguiendo el protocolo de prevención del gusano barrenador.

El ganado contará con identificación electrónica mediante chips. La Unión Ganadera Regional de Sonora informó que preparaba un lector en Nogales, Arizona, para registrar a cada animal que cruce por esta frontera.

El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos ofrece en su portal los protocolos para el ingreso de bovinos mexicanos y los modelos de certificados sanitarios. La documentación para exportar ganado se organiza según el destino de los animales, como engorda, reproducción o sacrificio inmediato.

Para la primera jornada se espera el cruce de poco más de 300 cabezas de ganado. El flujo inicial será de alrededor de 300 animales diarios y se prevé que aumente conforme se normalicen las inspecciones y los cruces.

Nogales se sumaría a Agua Prieta, donde los envíos se retomaron en agosto de 2026; además de dos sitios de cruce en Chihuahua, los de San Jerónimo-Santa Teresa, reabiertos el 24 de septiembre y el de Puerto Palomas-Columbus que reabrió en octubre.

Desde la reapertura gradual de la frontera en agosto de 2026 —tras las restricciones por el gusano barrenador impuestas en noviembre del 2024—, México ha exportado más de 108 mil cabezas de ganado bovino en pie a Estados Unidos, con Sonora encabezando los envíos.

Alrededor de 4% del ganado bovino en pie de México va al mercado estadunidense, por lo cual es importante su reanudación.

El gusano barrenador proviene de una mosca cuyas larvas se alimentan de la carne de animales y causan lesiones graves, potencialmente mortales.