El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México rechazó acciones unilaterales e injerencias en el territorio nacional, ante el anuncio de la instalación de una línea telefónica y de WhatsApp para recibir denuncias, por parte del director de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, de Estados Unidos.

“Ante el anuncio de la @DEAHQ, el Gabinete de Seguridad del @GobiernoMX reitera que México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio”, indicó el mecanismo de Seguridad.

A través de su cuenta de X, esta instancia del Gobierno Federal señaló que en México se cuenta con instituciones para recibir y atender denuncias.

“Cada país debe asumir las responsabilidades”

México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad. Cada país debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate a la delincuencia organizada”, manifestó.

El Gabinete de Seguridad, integrado por las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina-Armada de México (Marina), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Guardia Nacional, entre otras instancias, reiteró su compromiso de cooperación internacional.