El influencer político dejó de ser un extra para convertirse en un rol que todos quieren tener, afirmó a este medio José Martínez Galaviz, estratega de comunicación política digital.

Hoy el modelo de influencer político es un rol que todos quieren replicar", planteó. El experto explicó que este personaje "pasó de ser un extra, un elemento que pudo ser irrelevante o un riesgo que pocos querían tomar, a ser un rol que todos quieren usar y que todos quieren tener”.

Recordó que antes eran personas famosas que migraron a las plataformas digitales, y puso como ejemplo de su “burda participación” el caso de actores y deportistas en la campaña del Verde.