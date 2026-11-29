Figura controvertida, polémica, respaldada por sectores de izquierda, pero que también ha recibido críticas internacionales por promover el antisemitismo, Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU sobre la “Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967”, visitará México este fin de semana para participar en distintas actividades con organizaciones civiles, sindicales y de defensa de derechos humanos. Hasta ahora no se ha informado sobre un encuentro con autoridades oficiales del gobierno de la República.

Desde su nombramiento como relatora en mayo de 2022, la jurista originaria de Italia ha sido una de las voces más críticas de las acciones de Israel en los territorios palestinos, especialmente tras la masacre de más de mil 200 personas el 7 de octubre de 2023, perpetrada con Hamás, la cual rechazó tuviera como origen un sentimiento antisemita sino un “recordatorio” por la ocupación militar.

“Los motivos no fueron antisemitas ya que el ataque iba dirigido contra Israel y los israelíes. Israel-lamentablemente debido a la ocupación-mantiene una situación en la que el 75 por ciento de los palestinos que viven en Gaza no son originarios de allí, sino de las tierras donde se establecieron los kibutzin, que se crearon como puestos de avanzada militares, y luego se convirtieron en asentamientos civiles.

“El conflicto tiene que ver, en esencia con los soldados presentes en el territorio palestino ocupado y esto es un recordatorio”, expresó en una entrevista en julio de 2025.

En junio de este año, la relatora especial, que ha pedido a Europa romper sus vínculos con Israel, enfrentó criticas tras aconsejar a Sonja Bohl-Dencker, madre de la ciudadana germano-israelí Carolin Bohl, asesinada por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, que "cambiara de medicación", luego de que Dencker declarara que "Nunca he estado en una sala donde haya sentido tanto odio" al referirse a la proyección en Berlín de “Naciones Desunidas”, un documental protagonizado por Albanese sobre la situación en suelo palestino y la acusación de genocidio al gobierno israelí.

Albanese ha dicho que el alto al fuego en Gaza solo es una "ficción para calmar conciencias” y "Gaza es el cementerio del derecho internacional".

En febrero de 2026, los gobiernos de Francia y Alemania (junto con otros países europeos como República Checa, Italia y Austria) pidieron la dimisión de la relatora especial de la ONU, tras acusarla de calificar a Israel como "enemigo común de la humanidad" durante un foro en Doha, Qatar, aunque después ella dijo que su declaración fue sacada de contexto.

En julio de 2025, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio impuso sanciones a Francesca Albanese por haber colaborado directamente con la Corte Penal Internacional para investigar, detener o procesar a nacionales de Estados Unidos o Israel, como es el caso del primer ministro Benjamín Netanyahu, sin el consentimiento de esos dos países al no formar parte en el Estatuto de Roma.

“Estados Unidos ha condenado y objetado repetidamente las actividades sesgadas y maliciosas de Albanese que durante mucho tiempo la han hecho inapta para desempeñar su cargo como Relatora Especial”, sostuvo.

Albanese fue reelecta en el cargo en abril del año pasado para un nuevo periodo que concluye en 2028.

Agenda de Francesca Albanese en México

La Relatora Especial de la ONU sobre la “Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967”, asistirá este domingo 29 de noviembre por la mañana al encuentro “De México a Palestina, la clase trabajadora contra el genocidio y a favor del derecho internacional”, en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas en la colonia San Rafael y en la que estará presente la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed.

Más tarde visitará el módulo Bienestar Social Mesa Los Hornos, en la Alcaldía Tlalpan a la reunión “Desde Palestina a México, nuestros derechos y luchas se unen”.

El lunes 30, acudirá a la Facultad de Filosofía y Letras para el dialogo sobre “Las Humanidades y su responsabilidad en tiempos de genocidio”, y por la tarde, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, expondrá una conferencia sobre “La verdad bajo los escombros: los medios en tiempos de genocidio”.

El miércoles 2 de diciembre, la relatora especial de la ONU participará en un encuentro en el Colegio de México y el jueves 3 acudirá al Museo Nacional de las Culturas del Mundo como parte del ciclo de actividades “Palestina, la cuestión moral de nuestro tiempo”. Antes de regresar a Europa, Albanese estará en Guadalajara, Jalisco, en un dialogo con la Red Solidaria por Palestina.

“Mediacide: Destruyendo la verdad”

La conferencia que dictará Francesca Albanese en la CDHCDMX está estrechamente vinculada con el informe que presentó el 21 de julio de este año, en el que introduce el concepto de «mediacidio» para presentar el uso de la comunicación como parte del genocidio y la práctica de un apartheid que, da por sentado, ha cometido Israel contra el pueblo palestino.

En el documento identifica tres patrones interrelacionados: la “eliminación” de periodistas palestinos, mediante asesinatos, mutilaciones, detenciones arbitrarias, torturas, intimidación y la calificación sistemática de estos como “terroristas”, con el fin de impedir la documentación de los crímenes; la construcción en Israel de un régimen de información basado en restricciones a los medios de comunicación; y el papel desempeñado por influyentes medios de comunicación internacionales y plataformas digitales para marginar las voces palestinas y reproducir las narrativas israelíes, normalizando distorsiones jurídicas que, en última instancia, han legitimado atrocidades, señala.