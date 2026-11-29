Por cada peso asignado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en 2027, las secretarías de la Defensa y Marina tienen 4.1.

Ambas dependencias militares suman 266 mil 929 millones de pesos, en contraste con los 64 mil 487 millones de pesos que se entregarán a la dependencia civil.

Estas cifras son parte del Presupuesto de Egresos publicado el 27 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), después de que los diputados lo aprobaron en la madrugada del 11 de noviembre con 352 votos a favor y 130 en contra.

La comparación es entre presupuestos completos, no sólo gasto policial.

Defensa, que incluye a la Guardia Nacional, tiene 185 mil 706 millones, mientras que la Marina recibirá 81 mil 223 millones. Ambas secretarías cumplen además tareas ajenas a la seguridad pública.

En comparación con 2026, la SSPC creció 7.3 por ciento nominal, sin descontar inflación, y las dos secretarías militares, 12.8 por ciento.

En la suma de las tres dependencias, ocho de cada 10 pesos son para las militares.

Una parte de los recursos de la SSPC se destina a prisiones: el programa de control del sistema penitenciario federal suma 23 mil 80 millones, 35.8 por ciento de la SSPC, según el anexo de prevención del delito.

La incógnita

Para los estados, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) tiene 10 mil 448 millones, cinco por ciento nominal más que este año.

El decreto señala además que el Consejo Nacional de Seguridad Pública promoverá que al menos 20 por ciento del FASP se distribuya a los municipios.

El Fortamun, que incluye a las alcaldías de la Ciudad de México, suma 146 mil 634 millones.

El decreto establece que “se promoverá” que al menos 20 por ciento atienda necesidades de seguridad.

Esa proporción equivale a 29 mil 327 millones, 2.8 veces el FASP. Lo anterior es una referencia calculada, y no corresponde al gasto comprobado de cada rubro.

Sin embargo, existen antecedentes de incumplimiento. En Puebla, 59 de 217 municipios no llegaron a 20 por ciento en 2025 y 12 de ellos no destinaron nada de dinero, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad estatal difundidos en enero pasado.

No se suma

El presupuesto también incluye un anexo transversal para prevención del delito, adicciones, espacios públicos y proyectos productivos por 465 mil 930 millones, 7.2 veces la SSPC.

No es dinero adicional, pues agrupa partidas de varios ramos, incluidos 50 mil 266 millones de la propia SSPC, 10 mil 448 del FASP y 7 mil 332 del Fortamun.

También registra 190 mil 552 millones de tres programas de becas y 40 mil 500 millones de Sembrando Vida. que representan casi la mitad del anexo.

El gasto empezará a ejercerse en enero, cuando el Consejo Nacional de Seguridad Pública debe avalar los criterios de reparto de fondos federales.