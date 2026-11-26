La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la apertura por parte de la DEA de una línea para denunciar a políticos mexicanos vinculados con la delincuencia organizada es un acto injerencista y cuestionó sobre qué acciones realiza esa corporación para combatir el tráfico de drogas y lavado de dinero en ese país.

“No sé, si la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia.

“Porque, vamos a poner la nota: La DEA tiene mucho que hacer en su país. Mucho. Lo primero que tendría que estar haciendo es investigando sobre la corrupción en Estados Unidos vinculado con la delincuencia organizada o lo que ellos llaman grupos terroristas”, expuso Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

La titular del Ejecutivo puntualizó que México hace públicas las detenciones de delincuentes, incautaciones de drogas y armas, combate el consumo y comparte información con Estados Unidos, sin embargo, ese país no informa de sus acciones en la misma materia.

“Nuestra pregunta relevante y recíproca es: ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos? Porque ahora resulta que dispone de un teléfono para que los mexicanos denuncien a la DEA en Estados Unidos, algo que ocurre en México.

“Aquí hay una Fiscalía. Aquí trabaja la Secretaría de Seguridad. Entonces, deberían de poner mucha atención del otro lado de la frontera”, comentó la presidenta en la rueda de prensa.

El director de la DEA, Terry Cole, dio a conocer ayer la apertura de una línea en WhatsApp para recibir denuncias de funcionarios de Sinaloa vinculados a grupos del crimen organizado y este jueves dará a conocer el número exclusivo para el caso de Jalisco.

"Tu información importa. Tu identidad y seguridad importan. Si tienes información, conéctate con la DEA a través de los canales de reporte designados. Se ofrece reporte confidencial y anónimo", afirmó el director de la DEA en el mensaje en el que dio a conocer el número para recibir las denuncias de funcionarios en Sinaloa.