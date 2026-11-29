De los bosques y reservas que rodean Xalapa a los humedales de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y los ecosistemas del norte y centro del estado, buena parte de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Veracruz enfrenta un mismo rezago: 18 de las 30 reservas de competencia estatal no tienen todavía un programa de manejo publicado y vigente. Son seis de cada diez.

Las 30 ANP estatales abarcan 83 mil 382 hectáreas y se distribuyen en 44 municipios, de acuerdo con el registro oficial de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz.

El rezago quedó expuesto de nuevo durante la comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente, Luz Mariela Zaleta Mendoza, ante el Congreso local.

Únicamente 12 áreas cuentan con su instrumento rector publicado; tres más (El Barragán y Cerro de la Galaxia, en Xalapa, y Arroyo Moreno, en la zona conurbada de Boca del Río y Medellín) están en proceso de elaboración, y las 15 restantes continúan en etapa de integración.

Los programas de manejo son los que permiten aterrizar la regulación y la administración de las zonas protegidas, por lo que su ausencia fue cuestionada. La propia dependencia estatal señala que el establecimiento, la regulación y la administración de las ANP se sustentan en la Ley Estatal de Protección al Ambiente.

LA PRESIÓN

El mapa oficial permite dimensionar el problema. Entre las ANP estatales hay espacios enclavados en zonas con fuerte presión urbana, como Macuiltépetl, El Tejar Garnica, Molino de San Roque, Cerro de la Galaxia y el Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital, así como Arroyo Moreno, Tembladeras-Laguna Olmeca y las lagunas interdunarias de Veracruz y La Antigua. También existen grandes corredores, como Metlac-Río Blanco, Río Filobobos y Sierra de Otont.

El diputado del PT Ramón Díaz Ávila advirtió que las reservas cercanas a las manchas urbanas enfrentan rellenos, invasiones y pérdida de ecosistemas, con consecuencias que alcanzan a los asentamientos vecinos.

En Xalapa, el tema pesa más tras las inundaciones del 28 de septiembre, que volvieron a poner en la discusión pública la ocupación de humedales, cuerpos de agua y zonas naturales que funcionan como reguladores ante lluvias intensas y del crecimiento urbano.

Veracruz amplía su mapa de territorio protegido mientras la mayoría de las reservas que ya existen sigue sin completar su principal instrumento de manejo. Especial

INVASIONES SIN RESOLVER

El diputado Héctor Yunes Landa recordó que el déficit de programas de manejo ya se había señalado y preguntó cuántas de las reservas cuentan realmente con presupuesto, personal técnico y vigilancia permanente.

Zaleta Mendoza reconoció ocupaciones irregulares y dijo que se han presentado denuncias, aunque hay procedimientos sin resolver.

Sí tenemos un problema de invasión a esas áreas naturales. Hemos metido las denuncias correspondientes, seguimos y continuamos con el proceso; desgraciadamente todavía no obtenemos algunos resultados, pero teníamos que meter esas denuncias.”

La vigilancia es uno de los rubros en los que el gobierno estatal ha anunciado medidas. En junio de 2025 presentó el programa Pulmones Verdes para las 30 áreas y anunció guardabosques y vehículos; después informó de una inversión de 5.6 millones de pesos para 27 técnicos y 10 camionetas. En la comparecencia, Zaleta Mendoza reportó 850 recorridos de prospección, reconocimiento y vigilancia, 820 acciones de conservación y restauración, y la designación de encargados para las reservas.

MISMO REZAGO

Mientras seis de cada 10 ANP siguen sin programa de manejo publicado y vigente, el gobierno estatal prepara sumar nuevos territorios.

La Secretaría de Medio Ambiente mantiene abierta la consulta para declarar Reserva Ecológica el predio Bicentenario, en Zongolica, convocatoria publicada el 13 de noviembre de 2026.

Según lo anunciado en la comparecencia, hay también otra propuesta de área protegida en Papantla.

Así, Veracruz amplía su mapa de territorio protegido mientras la mayoría de las reservas que ya existen sigue sin completar su principal instrumento de manejo.