Sheinbaum encabeza el bicentenario del natalicio de Margarita Maza de Juárez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este domingo la conmemoración por el Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza de Juárez en el Museo Panteón de San Fernando, donde reivindicó la figura histórica de la esposa de Benito Juárez como una protagonista clave de la historia nacional.

Durante la ceremonia, la mandataria sostuvo que reconocer la lucha y el legado de las mujeres es un acto de justicia histórica, al tiempo que definió a Margarita Maza como la “primera embajadora histórica” de México.

Sheinbaum destacó la necesidad de revisar el pasado con una mirada más justa, en la que las mujeres sean nombradas con la misma profundidad que los hombres, sin desplazar figuras, sino integrando una visión más completa de la historia.

Reconocer a estas mujeres es también un acto de justicia en el presente”, afirmó, al subrayar que valores como la lealtad, el coraje y la inteligencia no tienen género.

En su intervención, hizo un recorrido por la vida de Margarita Maza de Juárez, a quien describió como símbolo de las mujeres que, desde distintos ámbitos, han sostenido el desarrollo del país.

Sheinbaum destacó la necesidad de revisar el pasado con una mirada más justa. Captura de video

Una figura más allá del papel tradicional

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, respaldó el mensaje presidencial al afirmar que Margarita Maza fue mucho más que una figura acompañante.

Fue consejera, diplomática y patriota”, señaló, al recordar que vivió el exilio, la persecución y la incertidumbre durante los años de conflicto nacional, sin abandonar la causa republicana.

Brugada subrayó que este tipo de reconocimientos contribuyen a reparar la memoria histórica y a colocar a las mujeres como protagonistas, dejando atrás su papel secundario en los relatos tradicionales.En el acto, la mandataria capitalina también destacó la postura de la presidenta Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional, sintetizada en el principio de actuar “con coordinación sí, pero nunca con subordinación”.

Este enfoque, afirmó, conecta con el legado de Margarita Maza y con una visión de México como un país libre, digno y soberano.

Ceremonia oficial y reconocimiento simbólico

Durante la conmemoración se realizó una guardia de honor y la develación de una placa en homenaje a Margarita Maza, en presencia de integrantes del gabinete federal, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como mandos de las Fuerzas Armadas y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

También asistió Sofía Gamio Sánchez Juárez, descendiente de la familia Juárez Maza en sexta generación.

Tras el acto, la presidenta se trasladó al Parque Ecoturístico de las Maravillas, donde encabezó la entrega de certificados a mujeres campesinas, como parte de su agenda social enfocada en el fortalecimiento del papel de las mujeres en el desarrollo económico y comunitario.

El reconocimiento a Margarita Maza se inserta en una narrativa política que busca visibilizar el papel histórico de las mujeres y proyectarlo en el presente, vinculando memoria, igualdad y políticas públicas.

En este contexto, la conmemoración no solo recupera una figura del siglo XIX, sino que refuerza un discurso contemporáneo sobre equidad de género, soberanía y justicia histórica.

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