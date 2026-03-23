Arrecian tensiones en la 4T en Nuevo León: denuncian “fuego amigo” contra punteros rumbo a 2027

En medio de la definición temprana de perfiles rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027, comienzan a intensificarse señales de tensión interna dentro de Morena y sus aliados, particularmente en torno a figuras que hoy aparecen bien posicionadas en el ánimo ciudadano.

Uno de los casos más recientes es el del senador Waldo Fernández, quien en días pasados fue objeto de una queja electoral promovida por Fernando Cuevas Murillo, personaje que se presenta como simpatizante de la Cuarta Transformación.

La denuncia señalaba presuntos actos anticipados de campaña derivados de la difusión de un video en el marco de su informe legislativo. Sin embargo, el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León resolvió por unanimidad declarar inexistentes las conductas denunciadas, al no acreditarse intención electoral ni uso indebido de recursos públicos.

Más allá del fallo jurídico, en círculos políticos de la entidad comienza a tomar fuerza la lectura de que este tipo de acciones forman parte de una estrategia de presión interna o “fuego amigo”, dirigida a contener el crecimiento de ciertos perfiles.

En este contexto, distintas mediciones recientes dentro del bloque de la Cuarta Transformación colocan a Waldo Fernández entre los perfiles con mayor posicionamiento e intención de voto rumbo a la definición interna, destacando incluso como uno de los punteros en varios ejercicios de opinión.

El nombre de Cuevas Murillo no ha pasado desapercibido. Distintos actores locales lo ubican como un operador cercano a grupos políticos que hoy también buscan la candidatura, lo que ha alimentado la percepción de que la disputa interna ya está en marcha, aunque formalmente los tiempos electorales aún no inician.

Este episodio se suma a otros recientes, como la aparición de mensajes y señalamientos en vía pública tras la discusión de la reforma judicial, así como a dinámicas de contraste en redes sociales que algunos interpretan como intentos de desgaste anticipado.

Cabe recordar que, a finales de 2024, en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey aparecieron lonas con la leyenda “Waldo traidor, no serás gobernador”, en alusión a su voto a favor de la reforma judicial, lo que en su momento fue interpretado por actores locales como una campaña de presión y descalificación dirigida.

En paralelo, el crecimiento de Waldo en las encuestas ha elevado la competencia interna dentro de Morena en Nuevo León, generando un entorno donde el posicionamiento también comienza a traducirse en presiones políticas.

Especialistas advierten que este tipo de escenarios son comunes cuando se aproxima la definición de candidaturas relevantes, particularmente en contextos donde no hay una figura claramente dominante o donde varios perfiles compiten con niveles similares de conocimiento y posicionamiento.

Por ahora, la dirigencia nacional de Morena ha insistido en que serán los métodos internos —particularmente las encuestas— los que definan a los futuros coordinadores de la defensa de la transformación, evitando rupturas públicas.

Sin embargo, en el terreno local, los movimientos comienzan a adelantarse.

La duda que queda en el aire es si estos episodios responden a una competencia natural entre aspirantes o si se está configurando una estrategia más agresiva de contención interna, en la que los tribunales, las redes y los operadores políticos empiezan a jugar un papel cada vez más visible.

En ese contexto, distintos actores locales comienzan a cuestionar quiénes están realmente detrás de este tipo de acciones y a qué intereses responden, particularmente cuando algunos de los perfiles involucrados han sido vinculados, en el pasado, con equipos y proyectos en Nuevo León.

La duda persiste: si se trata de iniciativas individuales o de una estrategia más amplia impulsada desde dentro del propio movimiento.

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