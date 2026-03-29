Vinculan a proceso a operadores de ‘La Tía Paty’ por extorsión

Astrid “N”, de 33 años, fue vinculada a proceso por el delito de extorsión en el estado de Nuevo León, tras ser señalada por su presunta participación en la operación de la cuenta en redes sociales conocida como “La Tía Paty”.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, un juez de control determinó que existen elementos suficientes para establecer la posible intervención de la imputada en un esquema de difusión de contenido para desacreditar personas, el cual presuntamente era retirado a cambio de pagos económicos.

Como medida cautelar, el juez impuso a Astrid “N” la prisión preventiva, por lo que deberá permanecer en un Centro de Reinserción Social Femenil estatal mientras se desarrolla el proceso penal.

Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará recabando pruebas.

Situación jurídica del segundo implicado

En el mismo caso, un hombre identificado como César “N”, de 39 años, también fue imputado por el delito de extorsión. Sin embargo, su defensa solicitó la ampliación del término constitucional para definir su situación jurídica.

La autoridad judicial concedió esta petición, por lo que la audiencia se reanudará el próximo 31 de marzo. Mientras tanto, el imputado permanecerá igualmente bajo prisión preventiva.

César “N” se dedicaba a extorsionar gente con publicaciones en "La Tía Paty". Especial

Ambos fueron detenidos el pasado 25 de marzo por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en la administración de cuentas digitales identificadas como “Tía Paty”.

Según las indagatorias, estas plataformas eran utilizadas para publicar contenido con fines de presión y posteriormente exigir dinero a las víctimas a cambio de eliminar las publicaciones.

Además del delito de extorsión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León mantiene abiertas otras líneas de investigación relacionadas con posibles esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales.

También se indaga el presunto uso indebido de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad, lo que podría ampliar la dimensión del caso.

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