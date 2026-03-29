La Semana Santa no se trata de una semana más en el calendario: Iglesia

Para la iglesia católica en México, la Semana Santa no se trata de una semana más en el calendario que se repite año con año; tampoco de una tradición cultural que puede contener “momentos de fe”.

Es más bien un tiempo que tienen las personas para conocer y evaluar su espiritualidad y la fuerza de su fe con relación a sus acciones en la vida, destacó el editorial del semanario Desde la Fe este domingo de Ramos.

“Ese tránsito del aplauso al rechazo no es ajeno a nuestra vida. También nosotros podemos vivir una fe de momentos: celebramos cuando todo va bien, cuando Dios coincide con nuestras expectativas, cuando no cuestiona nuestras decisiones; pero cuando el Evangelio nos confronta, cuando nos llama a perdonar, a renunciar, a amar hasta el extremo, entonces aparece la tentación de tomar distancia”.

La interpretación religiosa de la crucifixión en la vida diaria apuntó que cada vez que elegimos el egoísmo sobre el amor, repetimos “crucifícalo”, aunque sea con otras palabras”.

La interpretación religiosa de la crucifixión en la vida diaria apuntó que cada vez que elegimos el egoísmo sobre el amor, repetimos “crucifícalo”, aunque sea con otras palabras”. Pavel Jurado

Este tiempo no es una tradición cultural para observar desde fuera, sino para entrar con todo nuestro corazón en él. Revisar cómo se encuentra nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, y preguntarnos si nuestra fe resiste cuando deja de ser cómoda para nuestras acciones”, reflexionó la postura de la iglesia católica.

Al abordar la resurrección, el editorial subrayó que “ninguna caída tiene la última palabra, que ninguna herida es definitiva, que Dios puede rehacer incluso lo que parecía perdido. Por eso no se trata de una Semana Santa más” remarcó la reflexión.

Finalmente, el mensaje de la iglesia católica enfatizó que cada Semana Santa es una oportunidad para transformar la vida de las personas y de los demás en el sentido más positivo y desde los valores fundamentales.

fdm