Registro a la Pensión para Personas con Discapacidad ¿en domingo? hoy es el último día

La pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad hoy cierra su periodo de registro en todo el país. El proceso de solicitud se llevará a cabo en los Módulos de Bienestar, los cuales atenderán en un horario de 10:00 a 16:00 horas; su ubicación podrá consultarse en gob.mx/bienestar.

Este Programa para el Bienestar otorga este año un pago económico de 3 mil 300 pesos bimestrales, entregados de forma directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, a fin de apoyar el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad permanente.

La pensión está elevada a rango constitucional como una obligación del gobierno de México y de las entidades federativas; 24 de ellas han firmado convenios de universalidad, por lo que se entrega a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad. A partir de los 65 años, las y los derechohabientes comienzan a recibir la Pensión para Personas Adultas Mayores.

En los ocho estados restantes (Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro), el apoyo se otorga de 0 a 29 años y continúa hasta los 64 años en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

Para realizar el registro es necesario presentar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud.

Si la persona solicitante no puede acudir personalmente, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación.

Con este nuevo periodo de incorporación, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum le da continuidad a la entrega de una pensión orientada a elevar los niveles de bienestar de las personas con discapacidad y a revertir condiciones de desigualdad social.

Lo que debes saber del registro:

Horario: lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

Horario: lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas. Monto del apoyo: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Todas las letras: Sábado 28 y domingo 29.

fdm