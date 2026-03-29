La Marina destruye en Mocorito laboratorio y 600 kilogramos de metanfetamina

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron y destruyeron un narcolaboratorio dedicado a la producción de metanfetamina en el municipio de Mocorito.

El hallazgo se produjo durante patrullajes de vigilancia aérea y terrestre en el poblado de Las Juntas, donde se identificó un complejo clandestino con infraestructura especializada para la elaboración de droga sintética.

Durante el operativo, las autoridades destruyeron aproximadamente 600 kilogramos de metanfetamina, además de diversos precursores químicos utilizados en su fabricación.

Entre las sustancias aseguradas se encontraban 200 litros de alcohol bencílico, 500 kilogramos de tolueno y 75 kilogramos de sosa cáustica, insumos clave en los procesos de síntesis de estupefacientes.

La magnitud del aseguramiento evidencia la capacidad operativa del laboratorio, que contaba con amplias áreas de producción.

Infraestructura clandestina y equipo especializado

En el sitio también fueron localizados múltiples artefactos utilizados en la elaboración de droga sintética, incluyendo tinas de gran capacidad, una bomba sumergible, quemadores industriales, cilindros de gas y utensilios de procesamiento.

Todo el material fue inhabilitado en el lugar para evitar su reutilización por parte de organizaciones criminales.

Las autoridades destacaron que el laboratorio estaba completamente acondicionado, lo que confirma su uso continuo para la producción a gran escala.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el aseguramiento representa una afectación económica cercana a los 157 millones de pesos para la delincuencia organizada, al impedir la distribución de más de 15 mil dosis de droga.

La Secretaría de Marina subrayó que este tipo de acciones golpea directamente las estructuras logísticas y financieras del crimen organizado, al limitar su capacidad de producción y distribución.

El operativo se enmarca en la estrategia federal de combate al narcotráfico, enfocada en la localización y desmantelamiento de centros de producción clandestinos en zonas de alta incidencia delictiva como Sinaloa.

Estas acciones buscan reducir la oferta de drogas sintéticas en el mercado, así como debilitar las cadenas de suministro que sostienen a los grupos criminales.

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