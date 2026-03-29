¡Condena segura! Previo a la Semana Santa, roban iglesia en Tlaxcala

Ladrones ya no respetan ni a la iglesia, roban equipo con valor de 70 mil pesos y vaciaron las alcancías de las limosnas del templo San Luis Rey en Apizaco,Tlaxcala.

Fue la mañana del sábado cuando fieles católicos y encargados de la iglesia de la parroquia de San Luis Rey, ubicada en la calle Ángel Solana, en San Luis Apizaquito, se encontraron la escena del robo.

Este robo causa indignación, ya que los ladrones robaron las aportaciones de todos los católicos que depositan en las alcancías de las limosnas, además el equipo de sonido que es una herramienta importante para la celebración de las misas.

El hecho fue reportado ante las autoridades, la policía municipal de Apizaco realizó un recorrido por las zonas. Sin embargo, no encontraron rastro de los delincuentes. Se espera que los representantes de la iglesia presenten su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

los primeros indicios señalan que el robo fue cometido durante la noche, aprovechando las condiciones de baja iluminación Especial

Aunado a lo anterior, los primeros indicios señalan que el robo fue cometido durante la noche, aprovechando las condiciones de baja iluminación y la limitada vigilancia en el área. En este contexto, habitantes señalaron que la falta de iluminación y de patrullajes, previamente solicitados al presidente de comunidad, el ingeniero Daniel Hernández, habría facilitado que los delincuentes actuaran sin contratiempos y con el tiempo suficiente para sustraer el equipo y el dinero.

El encargado del templo indicó que, afortunadamente, no fueron sustraídas imágenes religiosas ni otros objetos de valor histórico o devocional pertenecientes a la iglesia de San Luis Rey.

fdm