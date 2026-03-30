Sheinbaum dona 20 mil pesos para ayudar a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que donó 20 mil pesos a la cuenta bancaria que abrió una organización civil para llevar ayuda humanitaria a Cuba, cuya situación se ha complicado debido a un mayor asedio por parte de Estados Unidos luego de la incursión militar en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, lo que cortó el suministro de petróleo por parte de ese país, además de que Donald Trump amagó con imponer aranceles a los países que suministraran crudo a la isla.

"Sí, ya hice una donación de 20 mil pesos, que por cierto, había problemas con el depósito", dijo la presidenta en su conferencia de este lunes tras haber sido cuestionada sobre el tema y aprovechó para confirmar que seguirá brindando ayuda humanitaria a la isla por cuestiones humanitarias.

La presidenta aclaró que la donación monetaria que realizó fue a título personal y no tiene que ver con su investidura como la jefa del Ejecutivo, por lo que sostuvo que como la primera mujer al frente del país lo que primero que va a buscar será el bienestar de México y al mismo tiempo ayudar a los países que lo requieran.

"Esa es una cosa personal (la donación), es mi decisión personal de Claudia Sheinbaum Pardo donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para llevar ayuda a Cuba. No tiene que ver con mi investidura. Como presidenta primero voy a buscar proteger nuestro pueblo y nación y cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen y al mismo tiempo ayudar en los pueblos del mundo en la medida que podamos ayudar", puntualizó.

La donación de la presidenta Sheinbaum a la cuenta abierta por la asociación civil Humanidad con América Latina -la cual está compuesta por ciudadanos, escritores y periodistas- se da luego del llamado que hiciera el expresidente Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales para aportar económicamente para ayudar a Cuba en estos momentos de crisis.

El pasado 16 de marzo la mandataria anunció que haría una donación, aunque en ese entonces no reveló cuál sería el monto, para unirse a la causa y ayudar al pueblo cubano.

"México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre. Eso nos caracteriza. Esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia. Y eso no lo podemos perder nunca. Yo creo que sí haré una aportación, lo voy a hacer de manera personal", dijo en aquella ocasión.

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AMLO llama a donar para ayudar a Cuba

El expresidente Andrés Manuel López Obrador salió de su retiro en su quinta en Chiapas en donde vive tras concluir su sexenio y reapareció en redes sociales el pasado 15 de marzo para llamar a sus seguidores y a los ciudadanos a donar a la cuenta bancaria de la asociación civil Humanidad con América Latina para ayudar a Cuba.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba. A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”, indicó López Obrador en parte de su mensaje.

El expresidente aseguró que los recursos que obtuvieran serían para comprar alimentos, medicinas y combustible (petróleo y gasolina) para ayudar al pueblo cubano.

vjcm