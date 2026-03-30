Veto de Morena a "dinastías" fractura alianza oficialista

En medio de tensiones generadas por la decisión del PVEM y del PT de no aprobar la reforma electoral, y del PT de no adelantar la revocación de mandato, los tres partidos que conforman el oficialismo iniciaron el pasado 26 de marzo las pláticas para concretar la coalición electoral que les permita competir juntos por la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, seis mil diputados estatales y los regidores de mil 78 ayuntamientos.

De acuerdo con la información proporcionada por integrantes de los tres partidos, el diálogo no sólo está tenso por las votaciones diferenciadas que tuvieron PT y PVEM en el Congreso de la Unión, sino por la decisión de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, de advertir desde la mañana de ese jueves que no respaldará ninguna coalición en la que alguno de sus aliados promueva la candidatura de un familiar de actuales gobernantes, como el caso de San Luis Potosí, lo que de inmediato generó el diferendo público, porque ahí el Partido Verde irá solo a las urnas.

Luisa María Alcalde dijo que no permitirán nepotismo en candidaturas. Eduardo Jiménez Fernández

El caso Guerrero y Zacatecas

Pero no es el único caso, pues en Guerrero, donde todas las encuestas de Morena y de la oposición colocan al senador Félix Salgado Macedonio como el favorito, existe ya una rebelión de morenistas en contra de la dirigencia nacional del partido por la intención de impedir que El Toro, como le dicen al senador Salgado, pueda participar en las elecciones; incluso él mismo difundió un mensaje el sábado en el que critica que el estatuto de Morena esté por encima de la Constitución y pregunta qué tiene más peso: una decisión del partido o la voluntad del pueblo de Guerrero.

Félix Salgado afirma que nada está por encima de la Constitución

Otro caso que ya suma todo el año en conflicto político es Zacatecas, porque la intención del gobernador David Monreal de promover a su excuñada, Verónica Díaz, como su sucesora, y la insistencia de su hermano, Saúl Monreal, de que no le impidan su derecho constitucional a competir, genera tensión entre los morenistas de la entidad. Tanto en Guerrero como en Zacatecas existen posibilidades de que el PT y el PVEM, juntos o por separado, respalden a los morenistas que no pueden ser candidatos por decisión de Morena.

Pugnas territoriales de Quintana Roo a Chihuahua

En Quintana Roo, donde el poder electoral del PVEM es innegable, ya se registran disputas entre liderazgos municipales en torno a quiénes podrán entrar a las encuestas para definir no solo al aspirante a la gubernatura, sino a los candidatos al resto de los puestos de elección popular que estarán en disputa el próximo año.

Y en Chihuahua, la lucha entre dos bloques morenistas por lograr la candidatura a la gubernatura —uno que respalda a Cruz Pérez Cuéllar y otro a Andrea Chávez— empuja la posibilidad de que el PT o el PVEM respalden a quien sea derrotado en la contienda interna, como ocurrió hace tres años en Coahuila, cuando las diferencias internas en Morena llevaron a un quiebre en el que el partido guinda respaldó a Armando Guadiana y el PT a Ricardo Mejía Berdeja.

Andrea Chávez, de las más adelantadas en Chihuahua.

Aunque legalmente las coaliciones partidistas se definen hasta el próximo año, días antes del inicio formal de las precampañas, la decisión del Consejo Nacional de Morena de adelantar al 22 de junio la definición de los 17 “coordinadores estatales de los comités de la Cuarta Transformación” (eufemismo para nombrar a sus candidatos a las gubernaturas) generó que el diálogo para comenzar a ponerse de acuerdo también se adelantara.Las reglas de Morena frente a las aspiraciones de los aliados

De acuerdo con la información proporcionada por morenistas, la posición del partido mayoritario es que tanto el PVEM como el PT tendrán que ajustarse a las reglas de Morena, es decir, tendrán que apegarse a sus estatutos en temas como no respaldar a familiares de actuales gobernantes y deberán aceptar los tiempos definidos por el Consejo Nacional.

La semana pasada, Arturo Escobar, uno de los responsables de la estrategia electoral del Verde, explicó que en un diálogo para acordar la coalición no se debe partir de imposiciones, sino de escuchar posiciones y buscar los puntos de acuerdo; pero como nadie está obligado a lo imposible, se concretarán en los casos que sea factible. Tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo quieren que sus candidatos entren a las encuestas que aplicará Morena, porque consideran que tienen buenos perfiles para convertirse en gobernadores.Los perfiles del PVEM y el PT

Arturo Escobar dijo que la coalición no se debe partir de imposiciones,

De hecho, el 18 de marzo, Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Verde, dio a conocer la lista de sus aspirantes:

Jasmine Bugarín en Nayarit. Ruth González en San Luis Potosí. Waldo Fernández en Nuevo León (aunque Waldo es morenista). Ricardo Astudillo en Querétaro. Carlos Puente en Zacatecas. Carlos Puente en Zacatecas. Ernesto Núñez en Michoacán. Ricardo Madrid en Sinaloa. Manuel Cota en Baja California Sur. Jorge Ramos en Baja California. Virgilio Mendoza en Colima.

Los petistas no han hecho públicos los nombres de sus posibles aspirantes para las gubernaturas, pero es de conocimiento público que la senadora Geovanna Bañuelos tiene interés en participar en la contienda por la gubernatura de Zacatecas.

Género y alternancia: el rompecabezas de 2027

En las pláticas para conformar la coalición oficialista en el 2027, que tendrán un receso por la Semana Santa, también se pondrán de acuerdo en cuáles serán las gubernaturas en las que se postularán mujeres, bajo dos criterios: