Invertir y multiplicar

La Semana Santa suele ser vista por el sector empresarial como un termómetro del consumo interno o como una pausa necesaria en el vertiginoso ritmo productivo. Sin embargo, para quienes entendemos la empresa como una célula viva de la sociedad, estos días de reflexión nos obligan a elevar la mirada. Se trata de comprender la responsabilidad social que implica generar riqueza.

En medio de la pausa de estos días, vale la pena detenerse en una pregunta de fondo que toca a la economía, a la empresa y a la vida pública: ¿qué estamos haciendo con lo que hemos recibido?

La parábola de los talentos ofrece una enseñanza conocida. Su sentido no está en glorificar la ganancia por sí misma, sino en subrayar la responsabilidad de hacer fructificar aquello que se ha puesto bajo nuestro cuidado. Lo censurable no es el error honesto, ni el riesgo razonable. Lo verdaderamente cuestionable es la parálisis, la desconfianza, el miedo que inmoviliza y la decisión de enterrar capacidades, recursos y oportunidades. El mandato no es conservar lo recibido, es multiplicarlo.

Vista desde la realidad mexicana, la lección conserva una fuerza singular. Nuestro país ha recibido mucho: ubicación estratégica, intercambio comercial con Norteamérica, capacidad manufacturera, experiencia exportadora, una base empresarial extensa y una población joven que puede convertirse en fortaleza productiva. Pero ninguna de esas condiciones produce desarrollo por sí sola. Todo depende de la capacidad para organizarlas, invertirlas y ponerlas a rendir.

Ese es precisamente uno de los problemas del país. Durante años, México ha administrado parte de su potencial sin transformarlo plenamente en crecimiento sostenido. Se habla mucho de oportunidades, pero con demasiada frecuencia la inversión se pospone, los proyectos se frenan, la productividad avanza poco y la planeación cede ante la coyuntura. En esas condiciones, el país corre el riesgo de parecerse más al siervo que guarda por temor que al que actúa con responsabilidad sobre lo recibido.

En la misma línea de reflexión, otra referencia oportuna en estos días es la de José, quien no solo interpreta el sueño del faraón, le da sentido en el ciclo de abundancia y escasez. A partir de esa lectura, prepara un plan. Lo importante en ese pasaje no es solo la previsión, sino el hecho de que la previsión se traduce en organización, disciplina y ejecución. José no se limita a diagnosticar, también administra, reserva, ordena y actúa a tiempo.

Esa enseñanza tiene una traducción clara para el momento actual. México necesita prever antes de que la urgencia dicte decisiones improvisadas. Necesita usar los periodos de oportunidad para elevar productividad, fortalecer infraestructura, formar talento, ofrecer certeza jurídica, generar confianza para invertir y corregir debilidades institucionales.

Si llevamos esta reflexión al terreno empresarial, la enseñanza es igualmente clara. Emprender, invertir, contratar y expandirse son formas concretas de hacer rendir lo recibido. Una empresa existe para organizar trabajo, generar valor, abrir oportunidades y sostener empleo formal. Cuando hace bien su tarea, multiplica capacidades humanas, fortalece comunidades y contribuye al desarrollo. Cuando se limita a sobrevivir sin visión, o cuando opera en un entorno que castiga el esfuerzo productivo, el resultado es un país que desaprovecha parte de sí mismo.

Una nación progresa cuando convierte capacidades en inversión, inversión en productividad y productividad en bienestar durable. Allí se cruzan la ética de la responsabilidad y la racionalidad económica. No basta con denunciar carencias ni repartir culpas. Hay que construir condiciones para que el talento produzca más, para que el ahorro encuentre cauces productivos y para que el trabajo tenga una recompensa acorde con su dignidad.

Esta reflexión sobre la responsabilidad adquiere un matiz concreto en estos días. Aunque para muchos la Semana Santa representa una pausa necesaria, el país no se detiene. Miles de elementos de seguridad, trabajadores de servicios, personal médico, operadores logísticos y colaboradores del sector turístico mantienen sus labores para que ciudades, carreteras, comercios, hospitales y destinos vacacionales sigan funcionando. Su trabajo silencioso recuerda que el desarrollo depende de quienes, con disciplina y compromiso, sostienen la vida cotidiana incluso en tiempos de descanso.

La Semana Santa también recuerda algo que conviene mantener presente. La vida humana no se agota en la producción, pero tampoco puede renunciar a la responsabilidad sobre lo que se ha recibido. El descanso tiene valor como pausa para ordenar prioridades, reflexionar sobre el sentido de la vida y recuperar perspectiva. Eso aplica a las personas, a las familias, a las empresas y también al país.

México tiene demasiado en juego para resignarse a la inercia. Las oportunidades existen, pero no se aprovechan solas. Exigen inversión productiva, conducción seria y una visión que entienda que los recursos, los talentos y las ventajas de una nación no están para esconderse, sino para ponerse a trabajar con inteligencia y responsabilidad.

Tal vez esa sea una reflexión pertinente para estos días. En un tiempo de profundos cambios en el mundo, una pregunta decisiva no es solo qué falta, sino qué estamos haciendo con lo que ya tenemos. Porque ahí empieza la diferencia entre una sociedad que se prepara para crecer y otra que, por miedo o por desorden, deja pasar su hora.

Que esta pausa no sea solo un alivio para el cuerpo, sino una ocasión para revisar prioridades y asumir con mayor claridad la responsabilidad de invertir, generar valor y servir al país.