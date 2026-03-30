Operativo de movilidad en partido del Tri fue "buen ejercicio" previo al Mundial: Sheinbaum

Tras el juego de futbol entre México y Portugal que sirvió para inaugurar el Estadio Barnorte (antes Azteca) en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como un “buen ejercicio” el operativo de movilidad implementado para este evento.

En este sentido, la mandataria explicó que dicho despliegue permitió evitar saturaciones viales y facilitó el acceso de los asistentes al estadio, evitando la llegada masiva de vehículos al recinto, lo que habría generado complicaciones mayores.

Sobre este punto en específico que causó gran revuelo, la jefa de Estado apuntó que la medida hizo que los asistentes optaran por dejar sus automóviles en puntos alejados y trasladarse por otros medios, lo que redujo la carga vehicular en la zona.

“Fue muy buen operativo de movilidad, porque si no se hubiera hecho nada imagínense que hubieran llegado 100 mil vehículos al estadio”, señaló.

La primera presidenta del país, refirió que otro de los puntos a destacar fue que el operativo permitió mantener en funcionamiento las vialidades cercanas y mejorar los tiempos de acceso al estadio, pese a la alta afluencia de aficionados.

Aficionados acudieron al Coloso de Santa Úrsula con porras masivas, música, baile y hasta bengalas. Especial

Sheinbaum planteó mejoras a Clara Brugada

Por otro lado, Sheinbaum Pardo, hizo referencia a que como en todo ensayo habrá cosas que mejorar en favor de las personas que estarán asistiendo a los partidos del Mundial 2026, debido a esto, indicó que planteó algunos ajustes a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Me reuniré con la jefa de gobierno durante el gabinete de seguridad para evaluar el operativo y ajustar lo necesario. Hay que recuperar varios temas de este ejercicio”, apuntó.

En este contexto, la jefa de Ejecutivo, reiteró que este tipo de ejercicios permiten mejorar la organización de eventos masivos, especialmente con miras a la inauguración de la justa más importante en cuanto al futbol se refiere.

Para cerrar, la doctora Sheinbaum, lamentó el fallecimiento de una persona durante el evento, hecho que, dijo, fue atendido por los servicios de emergencia. Subrayó que, aunque se trató de un caso aislado, se revisarán las condiciones para reforzar la seguridad.

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fdm