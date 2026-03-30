Tomaremos más medidas de reclamo: Sheinbaum ante muerte de otro mexicano por ICE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció esta mañana por la muerte de un nuevo ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos.

Derivado de lo anterior, la mandataria mencionó que su gobierno emprenderá nuevas acciones diplomáticas y de protesta ante este caso, que ocurrió en un centro de detención en Los Ángeles, California.

Cabe mencionar que dicha postura fue fijada por la jefa del Ejecutivo en el marco de su conferencia mañanera, desde donde calificó el hecho como grave y adelantó que en esta ocasión no se limitarán a una nota diplomática.

Es un hecho grave. Vamos a tomar más acciones de reclamo frente a lo que ocurrió”, sentenció.

Aunado al reclamo, la presidenta del país refirió desde Palacio Nacional que se evaluarán medidas adicionales para exigir esclarecimiento y responsabilidades por estos actos pues no es el primer caso que ocurre en la Unión Americana.

El lamentable hecho ocurrió en un centro de detención en Los Ángeles, California. Cuartoscuro

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya solicitó una investigación formal por el fallecimiento del connacional, el cual ocurrió el pasado 25 de marzo, mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias del país vecino.

Según la información, el consulado de México en San Bernardino fue notificado de que la persona detenida fue trasladada a un hospital en Victorville, California, donde posteriormente falleció, sin que hasta el momento se haya determinado la causa de la muerte.

La dependencia indicó que dará seguimiento al caso para esclarecer los hechos y garantizar que se deslinden responsabilidades, además de brindar acompañamiento consular a los familiares.

¿Qué medidas tomará Sheinbaum?

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que autoridades mexicanas ofrecerán una conferencia de prensa en Los Ángeles para dar a conocer la postura oficial y las acciones que se impulsarán ante este nuevo caso.

Previo a finalizar el tema, Sheinbaum Pardo detalló algunas de las medidas que se incluirán en la minuta:

La presentación de un amicus curiae en la demanda interpuesta en enero de 2026.

La presentación de un amicus curiae en la demanda interpuesta en enero de 2026. La emisión de un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Reuniones con las familias de las víctimas y con organizaciones de derechos humanos en Los Ángeles.

El envío de cartas de protesta por parte de la Embajada de México en Estados Unidos a legisladores federales, denunciando la deficiente atención médica en el centro de Adelanto.

Una carta adicional de la presidenta del Senado de México a su contraparte estadounidense.

Acercamientos con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, así como con el fiscal y el gobernador de California.

La presentación de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las muertes en centros de detención migratoria.

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fdm