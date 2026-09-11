Senado aprieta a bancadas, pero gasta en equipo; Presupuesto para 2027

Obligado a reestructurar su presupuesto, por el recorte impuesto para los próximos cuatro años, el Senado decidió disminuir 11.6% el dinero que canaliza a los grupos parlamentarios y 0.74% a sus órganos de gobierno.

Sin embargo, avaló aumentar hasta en cinco veces el gasto en “maquinaria, equipo y herramientas”, por lo que este rubro se coloca como el segundo más alto en 14 años, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027.

De acuerdo con el proyecto, el Senado prevé disminuir los recursos que entrega a los grupos parlamentarios, pues en este año distribuye un total de 882 millones 915 mil 221 pesos y para el próximo año estima un total de 780 millones 251 mil 464 pesos.

En cambio, el gasto “maquinaria, otros equipos y herramientas” crecería de cinco millones de pesos que ejerce este 2026 a 25 millones de pesos para el próximo año.

Información proporcionada a Excélsior indica que dicho capítulo implica la compra de refacciones, equipo para su servicio médico, bombas de agua, aires acondicionados, entre otros, y en este rubro se reclasificaron gastos que estaban en otros capítulos presupuestales.

El Senado recorta 11.6% a bancadas; quintuplica su gasto en maquinaria

La Cámara alta reducirá más de 102.6 millones de pesos a los grupos parlamentarios que la integran y quitará 7.9% a sus servicios generales.

Obligado a reestructurar su presupuesto por el recorte impuesto para los próximos cuatro años, el Senado decidió disminuir 11.6% el dinero que canaliza a los grupos parlamentarios y 0.74% a sus órganos de gobierno, así como aumentar hasta cinco veces el gasto en “maquinaria, equipo y herramientas”, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027.

Durante este año, el Senado ejerce 5 millones de pesos en el capítulo denominado “maquinaria, otros equipos y herramientas”, pero para 2027 solicita un aumento de hasta 25 millones de pesos, es decir, cinco veces más, con lo cual esta partida se convierte en la segunda más alta de los últimos 14 años.

Senado de la República Foto: Cuartoscuro

Desde el año 2013, que fue la primera vez que el Presupuesto de Egresos de la Federación incluyó el Anexo para conocer la clasificación de gasto de cada una de las instituciones y dependencias del Estado, el Senado ha registrado cinco años con una bolsa alta para el capítulo 5600 de su presupuesto, denominado “maquinaria, otros equipos y herramientas”.

La primera vez fue en el propio 2013, al llegar a los 84 millones 692 mil 300 pesos y correspondió con el año en que tuvo problemas con el Fideicomiso 1705, por la construcción y equipamiento de su sede en Insurgentes y Reforma, así que debió contar con dinero para no frenar el avance en el funcionamiento de la sede.

La segunda ocasión fue en 2019, al llegar a 48 millones 875 mil 159 pesos y coincidió con la decisión de construir y equipar más elevadores para la Torre de Comisiones y el Hemiciclo, dentro de su sede.

La tercera fue en el año 2024, al llegar a 15 millones 583 mil 270 pesos, que fue un año de transición entre la LXV y la LXVI Legislaturas, periodo en el cual todavía se pagaron obras como los elevadores.

La cuarta vez fue en 2025, al llegar a los 22 millones 105 mil 416 pesos, pero como el Senado dejó de transparentar la forma en que gasta el presupuesto que recibe, es imposible conocer para qué lo utilizó.

Legisladores aprobaron ejercer lo mismo que en 2026. Foto: Especial.

Y la quinta vez será en 2027, pues quiere 25 millones de pesos y, de acuerdo con información proporcionada por los administradores del Senado, a petición de Excélsior, se trata de previsiones para la compra de refacciones, cables, motores, equipo para su servicio médico, bombas de agua, aires acondicionados, entre otros, y en este rubro se reclasificaron gastos que estaban en otros capítulos presupuestales.

Para el próximo año también abrió un capítulo de gasto denominado “inversiones financieras y otras previsiones” por 111 millones 153 mil 277 pesos.

A la baja

De acuerdo con los anexos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados, el Senado de la República prevé una disminución de 11.6% en el dinero que les entrega a las bancadas, pues en este año distribuye un total de 882 millones 915 mil 221 pesos y para el próximo año estima un total de 780 millones 251 mil 464 pesos, es decir, una disminución de 102 millones 663 mil 757 pesos.

Especial

Para sus órganos de gobierno, que son la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, hay una disminución poco significativa, pues este año tienen asignado 14 millones 457 mil 213 pesos y para el 2027 se prevén 14 millones 350 mil pesos; esto es, 107 mil 213 pesos menos, equivalente a 0.74%.

Además, el gasto canalizado a Servicios Generales, que se refiere al pago de servicios como telefonía, internet, agua, seguridad, papelería, artículos médicos y rentas, pasa de 850 millones 690 mil 513 pesos en este 2026 a 783 millones 364 mil 20 pesos para el próximo año, lo que significa que tendrá 67 millones 326 mil 493 pesos menos, que implica un recorte de 7.9%.

La reforma constitucional que se llamó plan B para disminuir el dinero a congresos estatales y ayuntamientos, también dispuso un recorte de 15% al presupuesto del Senado a lo largo de los próximos cuatro años, sin que toque el capítulo 1000, que se refiere a los salarios y prestaciones, y éste es el primer presupuesto que resentirá esa orden.