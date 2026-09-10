Paquete Económico 2027: Quitan cochinito a municipios

Los recursos que los municipios recibían por la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera llegarán a su fin de manera oficial en 2027.

Todavía este 2026, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas tienen la obligación de entregar a sus municipios los recursos que se obtienen a raíz de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. De no ejercerlos antes de que termine el año, los municipios deberán regresarlos a la Tesorería de la Federación.

Sin embargo, dicha obligación no figura ya en la iniciativa de Ley de Ingresos para el próximo año.

En tanto, respecto a la política contra la evasión, que se fortalecerá en 2027, el titular del SAT, Antonio Martínez, informó que se han bloqueado a más de 38 mil factureras que emiten comprobantes falsos, y se ha auditado a casi dos mil personas que los compran.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, aseguró que las reformas a la Ley del ISR para cerrar el cerco a la evasión y elusión fiscal darán hasta 140 mil mdp más a los ingresos tributarios.

Además, para 2027, Hacienda propone incrementar 35% el monto que pagan los turistas internacionales por ingresar al país.

El equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezado por Edgar Amador Zamora. Foto: Mateo Reyes.

Romperán alcancía de los municipios

Los gobiernos municipales se quedarán sin los recursos provenientes de la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, porque la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2027 ya no incluye esta disposición, además, refrenda la decisión que los estados, municipios y universidades deberán devolver sus remanentes a la Tesorería de la Federación.

Actualmente, el artículo Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación 2026 establece que “las entidades federativas a que se refiere el decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2022, y sus posteriores modificaciones, entregarán a sus municipios, en términos de las disposiciones específicas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los subsidios federales derivados de los ingresos que obtengan por los aprovechamientos que se hayan generado en el ejercicio fiscal 2025 (…) se podrán comprometer, devengar y pagar por parte de los municipios durante e ejercicio fiscal de 2026”.

De no ejercerlos antes de que termine el año, los municipios deberán regresarlos a la Tesorería de la Federación.

Pero la nueva propuesta de Ley omite esta disposición, por lo que los municipios de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas y Michoacán se quedarán sin esos recursos para el próximo año.

De igual manera, la propuesta refrenda que “las entidades federativas y municipios, que al día 29 de septiembre de 2021, hayan mantenido recursos públicos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2021 que deban ser reintegrados a la Federación, en depósito en una cuenta correspondiente a una institución de banca múltiple cuya autorización para organizarse y operar como tal haya sido revocada a dicha fecha, deberán concentrarlos en la Tesorería de la Federación, a más tardar el 31 de diciembre de 2026, incluidos los rendimientos financieros que hubieran generado.

Para efectos de lo anterior, los aprovechamientos provenientes de la concentración de los recursos que realicen las entidades federativas y municipios en términos del presente transitorio, no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras. Los aprovechamientos a que se refiere el presente transitorio se destinarán conforme a lo establecido en el transitorio Cuarto de esta ley”, plantea, en actualización de las fechas que se aplican ahora.

Actualiza que “los recursos federales correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2026 que no hayan sido ejercidos por las universidades e instituciones públicas de educación superior y que no se reintegren en el plazo establecido en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se deben concentrar en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos”.

Por Leticia Robles de la Rosa.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnio, informó que ahora los comercializadores deberán reportar sus ventas al fisco. Foto: Mateo Reyes.

Lucha contra el huachicol fiscal: Bloquea el SAT a más de 38 mil factureras

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó ayer que se han bloqueado a más de 38 mil empresas factureras que emiten facturas falsas hasta por 10% de sus gastos para evadir el pago de impuestos.

Al participar en la mañanera, el funcionario federal explicó que se han emprendido acciones contra el uso de esquemas de planeación agresiva y de factureras, lo que les ha permitido que, de octubre de 2024 a agosto de 2026 hayan publicado más de 3 mil empresas factureras en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y bloqueado más de 38 mil empresas que facturan este tipo de operaciones ficticias.

Martínez señaló que se han realizado casi 2 mil auditorías a aquellas personas que compran estas facturas.

Facturas falsas y pérdidas fiscales

Con estas acciones se ha detectado que las empresas que menos Impuesto sobre la Renta pagan o que determinan pérdida fiscal usan facturas presuntamente falsas, hasta por el 10% de sus gastos para evadir el pago de los impuestos”, expuso.

Además del uso de facturas falsas se ha detectado que las empresas han abusado de las pérdidas fiscales con el fin de pagar menos contribuciones.

Foto: Especial.

Explicó que estas cifras revelan que hay empresas que, a pesar de que reportan aumento en sus ingresos, presentan pérdidas en sus declaraciones anuales por varios años consecutivos sin justificación real.

El funcionario del SAT explicó que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) solamente se paga en la distribución y comercialización y en el autoconsumo y venta al público.

Y sí tenemos casos que está revisando el SAT, la Secretaría de Energía y ya citan a las empresas y ven por qué venden más de lo que compran, pues ahora ya no. Ya tienen que pagar por todo igual, por lo que compran y por lo que venden y si hay diferencia, pues tienen que pagar la otra parte”, explicó.

SAT combatirá evasión fiscal en combustibles

Martínez Dagnino dijo que se desincentivó cualquier comercio ilegal de combustible porque el objetivo del comercio ilegal es no pagar IEPS, particularmente en la importación ilegal.

El director del SAT informó que como parte de la trazabilidad que habrá para combatir la evasión fiscal en la importación de combustibles y el comercio ilegal (huachicol), a partir del 2027, los comercializadores de gasolina estarán obligados a pagar o declarar el IEPS de forma directa al SAT como contribuyentes directos.

Explicó que actualmente en la Ley del IEPS hay una exención para que no presenten la declaración, pero a partir del año que entra, si es así, nos van a estar reportando esa información.

Por Ximena Mejía.

Buscan alza económica mayor a 2%

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, aseguró ayer que el Paquete Económico 2027 tiene como meta alcanzar un crecimiento económico de más de 2%, además de mantener protegidos los programas de bienestar, los proyectos prioritarios y la inversión pública.

Es un paquete que protege el bienestar de las familias, impulsa el desarrollo y mantiene una trayectoria de finanzas públicas sanas a través de estos cinco pilares. El primero es el crecimiento. Nuestra meta de crecimiento económico, de más de 2%”, enfatizó.

En la mañanera, destacó que las previsiones económicas buscan contribuir a la creación de empleos y al bienestar de las familias, al tiempo que se mantiene una política de finanzas públicas responsables y sostenibles en el largo plazo.

Tenemos una estimación superior al 2% que va a fortalecer la generación de empleos y el bienestar de las familias mexicanas. Protegemos las prioridades. El paquete económico protege las prioridades de esta administración, los programas del bienestar, los proyectos prioritarios del bienestar”, señaló”, dijo.

Sostuvo que las prioridades protegidas son los programas de Bienestar, proyectos prioritarios, inversión pública y pago de la deuda, entre otros.

Por Ximena Mejía.

Edgar Amador, secretario de Hacienda. Foto: Mateo Reyes / Ilustración: Erick Retana

Hacienda plantea presupuesto creíble y sin nuevos impuestos

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca enviar un mensaje de estabilidad a los mercados internacionales a través de una propuesta financiera sustentada en supuestos sólidos y sin incremento de contribuciones. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Paquete Económico tiene como meta prioritaria consolidar la disciplina de las finanzas públicas sin descuidar el gasto social. “Queremos proyectar un presupuesto creíble, con supuestos sólidos que puedan ser entendibles por la población y que convenzan a los inversionistas”, afirmó Edgar Amador, titular de la dependencia federal.

En entrevista con David Páramo en Análisis Superior, dijo que para impulsar la economía del país sin alterar el equilibrio macroeconómico, la administración mantendrá la cobertura de las garantías constitucionales e inyectará recursos estratégicos en infraestructura. El gasto social superará el billón de pesos en los distintos programas gubernamentales, mientras que la obra pública recibirá un impulso significativo para dinamizar la actividad productiva nacional.

Estamos metiendo 560 mil millones de pesos en proyectos prioritarios más toda la cauda de proyectos de inversión con el fin de aumentar el potencial de crecimiento”, detalló Amador.

En la estrategia de ingresos, la dependencia federal descartó una reforma tributaria y optó por profundizar las acciones de fiscalización contra el fraude contable y la simulación de operaciones. La atención principal se enfocará en grandes contribuyentes que reportan deducciones atípicas para anular su base gravable de forma recurrente. “Sospechamos que algunas de estas personas morales puedan estar incurriendo en compra de facturas a empresas factureras para reducir la base fiscal y estamos poniendo unos límites a las deducciones”, puntualizo.

Como parte del combate a las pérdidas fiscales en el sector energético, la autoridad impositiva implementará un mecanismo estricto de trazabilidad volumétrica para supervisar la cadena de valor de los combustibles. Esta medida permitirá verificar de forma precisa que los volúmenes importados o producidos coincidan con los comercializados al consumidor final.

Vamos a seguir la traza del mercado de hidrocarburos desde el inicio hasta la estación de servicio, lo que compras tiene que ser en términos de volumen igual a lo que vendes”, aseveró el secretario.

Austeridad en la burocracia administrativa en el gasto del gobierno federal

Respecto al ejercicio del gasto, el gobierno aplicó un criterio de austeridad en la burocracia administrativa para reorientar el presupuesto hacia áreas prioritarias del desarrollo como educación, salud, ciencia y el sector agropecuario. Los sectores sustantivos del Plan Nacional de Desarrollo registrarán incrementos considerables, mientras que las dependencias operativas mantendrán un crecimiento plano. “Esto viene acompañado de una contención del gasto en el resto de las dependencias”, enfatizó el funcionario.

El Paquete Económico contempla una disminución sustancial del apoyo directo del Gobierno Federal para el pago de los pasivos de Pemex, sustentada en la recuperación de la liquidez de la empresa estatal. El mejor perfil financiero de la petrolera le ha permitido regresar a los mercados locales de crédito y obtener mejoras en sus calificaciones de riesgo. “La línea presupuestal para cubrir los vencimientos de la deuda de Pemex bajó de 263 mil a 81 mil millones de pesos, una reducción de 70%, lo cual muestra la muy notable mejoría en el perfil financiero de la empresa”, agregó Amador.

Apretón dará hasta 140 mil mdp extra; medidas para el próximo año

El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, aseguró que las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para cerrar el cerco a la evasión y elusión fiscal darán hasta 140 mil millones de pesos más a los ingresos tributarios en 2027.

En conferencia de prensa para explicar el Paquete Económico, el encargado de las finanzas públicas dijo que la finalidad de las modificaciones a las deducciones de ISR es incrementar los ingresos públicos y dar sustento al Presupuesto del siguiente año, con una convergencia paulatina del déficit fiscal.

Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos, detalló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que 60% de las empresas activas reportaba tasas efectivas de ISR en cero; es decir, no estaban pagando el impuesto por cinco años consecutivos, de ahí que se tuvo que tomar la medida para modificar las deducciones del impuesto.

De todas las empresas que presentan alguna declaración con ingresos positivos 60% de estas empresas resultan en tasas efectivas de cero, es decir, no están pagando impuestos y el otro 30% tiene pérdidas que conforme a la ley se permite deducir en los ejercicios subsecuentes. De tal suerte que la base de contribuyentes que realmente está contribuyendo es 40% de las empresas que presentan ingresos”, explicó el subsecretario.

De acuerdo con el funcionario de Hacienda, el negocio de aquellas empresas que expiden factura de manera irregular, están en ese sector de empresas que pagan tasas cero de ISR.

Resultados

El secretario de Hacienda abundó que, con esta estrategia de recaudación, al final del 2027 se logrará alcanzar 15.9% del PIB de los ingresos tributarios lo cual es un nivel histórico que ninguna administración antes había llegado.

Estamos también teniendo una estrategia muy ambiciosa en materia de ingresos no tributarios, hay un crecimiento muy importante en prácticamente todas las partidas… es muy interesante cómo con la reforma fiscal durante los 10 años anteriores a 2018 se habían recaudado un monto menor al que sin reforma fiscal se ha recaudado de 2019 a la fecha”, sostuvo durante la conferencia Amador Zamora.

Por Lindsay H. Esquivel.

Excélsior

México busca cobrar 35% más a turistas internacionales

El gobierno de Claudia Sheinbaum propuso incrementar 35% el monto que pagan los turistas internacionales por ingresar al país. Es así que el Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR) pasaría de 983 pesos que se cobran actualmente a mil 334.8 pesos, es decir, poco más de 78.5 dólares.

República Dominicana, uno de los competidores de México en el Caribe, cobra a los viajeros 10 dólares por entrada.

Según lo expuesto en las modificaciones a la Ley Federal de Derechos propuesta por la presidencia de la República, el ajuste respondería a un incremento en los costos operativos del Instituto Nacional de Migración (INM), derivados de la incorporación de servicios tecnológicos como el enrolamiento biométrico, videovigilancia, ciberseguridad y servidores, aunado a revisiones y verificaciones operativas más detalladas.

Sin embargo, el incremento no beneficiará al sector turismo, como si se hacía en el pasado cuando parte de los recursos los recibía el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Ahora 26% del dinero lo tendrá el INM, 50% irá a la Secretaría de la Defensa Nacional y 24% a la Tesorería de la Federación.

Fematur ve incongruencia

En su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la medida no afectará la llegada de turistas internacionales.

Sin embargo, Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), mencionó que la propuesta de aumentar el DNR restará a México competitividad frente a otras naciones. Lamentó que aunque el derecho se incremente, el dinero no irá a promoción.

Es una incongruencia que este derecho que se creó para promocionar a México se dirija a la Sedena para proyectos como el Tren Maya o el AIFA, que son productos que siguen en números rojos. Es echarle dinero a un costal sin fondo”.

Resaltó que quitar recursos para promoción va en contra de la meta de lograr que México sea una de las naciones más visitadas a nivel mundial y alertó que el país podría caer aún más posiciones en el ranking global de la ONU Turismo.

Estábamos en el lugar seis y ahora estamos hasta el lugar siete y nosotros pronosticamos que podríamos caer hasta el noveno sitio”.

Por Miriam Paredes.

*mcam