Paquete Económico 2027: Mano dura a evasión fiscal

En el Paquete Económico para 2027, el gobierno federal apuesta por medidas en contra de la evasión fiscal que permitan incrementar los recursos que se destinan a mantener el bienestar social y el crecimiento económico del país.

Así lo informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, quien ayer entregó el paquete a la Cámara de Diputados y el Senado.

Con un gasto neto proyectado por 10. 6 billones de pesos, el paquete “refleja la ruta que el gobierno de México seguirá para conducir la política económica durante el próximo año… construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana. Esto significa seguir fortaleciendo el acceso efectivo a derechos como la salud, la educación y la vivienda”, expresó el secretario de Hacienda en el recinto de San Lázaro.

Edgar Amador también anunció cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Buscan fortalecer la equidad tributaria a través de que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económica y contiene mecanismos para el combate a la elusión y la evasión fiscal, cerrando el camino al uso de factureras como forma para acreditar deducciones”, detalló.

Foto: Especial.

Abren ruta legislativa para Paquete Económico 2027; priorizan salud, educación...

Con un presupuesto histórico proyectado en 10.6 billones de pesos, un incremento de más de 407 mil millones respecto al año anterior, el gobierno federal entregó ayer a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, apostando por blindar la red de apoyo social e impulsar partidas clave para salud, educación, ciencia y seguridad.

Durante la entrega protocolaria por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, el Ejecutivo federal precisó que los programas prioritarios de Bienestar absorberán 1.025 billones de pesos, equivalente a 2.6% del PIB, para garantizar la atención de cerca de 43 millones de beneficiarios con aumentos por encima de la inflación, consolidando la hoja de ruta económica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para el próximo año.

Además, se prevé un déficit de 3.9% del PIB.

(Este paquete) refleja la ruta que el gobierno de México seguirá para conducir la política económica durante el próximo año… construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana”, expresó Amador Zamora, durante la entrega al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, y a los integrantes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Cuenta Pública.

“Esto significa seguir fortaleciendo el acceso efectivo a derechos como la salud, la educación y la vivienda”.

El documento presentado incluye la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal, con el que se busca mantener los programas sociales y la estabilidad y crecimiento económico del país.

Foto: Especial.

El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar será uno de los grandes pilares para fortalecer el crecimiento económico en los próximos años.

Amador Zamora precisó también que, como parte de este esfuerzo, en 2027 se destinará 2.6% del PIB al gasto en inversión física presupuestaria “destinado a proyectos que permitirán conectar regiones, mejorar los servicios y ampliar la capacidad productiva del país”.

No obstante, el ramo Energía y las empresas públicas del Estado enfrentarán recortes presupuestales de hasta dos dígito el próximo año.

El mayor recorte presupuestal lo recibió la energía, ya que tendría un presupuesto de 85 mil 634 millones de pesos para el próximo año, lo que representaría 69% menos en términos reales.

La CFE tendrá una disminución anual de 8.5% con un presupuesto de 523 mil 747 millones de pesos.

En el caso de Pemex, se propuso un presupuesto de 527 mil 121 millones de pesos, lo que se traduciría en un recorte anual de 1.3% en términos reales.

Plantean acabar con factureras

En materia de Política de Ingresos, el secretario de Hacienda anunció modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el endurecimiento de las medidas tributarias contra las llamadas empresas factureras, y “contienen mecanismos para el combate a la elusión y la evasión fiscal, cerrando el camino al uso de factureras como forma para acreditar deducciones”, dijo.

La medida permitirá fortalecer la base de ingresos públicos sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas generales.

Además, dijo que permitirán ampliar gradualmente el espacio fiscal disponible para financiar las prioridades de la política económica.

En 2027 seguiremos con la ruta de consolidación fiscal que iniciamos al comienzo de la Administración. Este proceso seguirá haciéndose de manera estratégica, sin comprometer los recursos destinados a los programas sociales o a los proyectos de inversión”, precisó.

Bajo esta estrategia se proyecta un déficit, de acuerdo con las medidas de los requerimientos financieros del sector público, de 3.9% del PIB para 2027.

La cifra es consistente con una política fiscal responsable que asegura la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo y que la mantiene por debajo de la de otras economías emergentes de Latinoamérica al tiempo que preserva la estabilidad macroeconómica y fiscal”, aseguró.

Para 2026, los ingresos tributarios se estiman en 15.4% del PIB, 0.7 puntos porcentuales por encima del nivel observado al inicio de la Administración, mientras que para 2027 se propone continuar este esfuerzo, para alcanzar un máximo histórico de 15.9% del PIB en próximo año.

Amador Zamora destacó que esta disciplina también se extiende a las empresas públicas del Estado.

En Pemex, se plantea alcanzar un superávit financiero de 95 mil millones de pesos, derivado del esfuerzo de la empresa y una transferencia del gobierno federal para fortalecer su posición financiera y reducir gradualmente su endeudamiento.

Perspectiva de crecimiento

A pesar de que México enfrenta un entorno internacional complejo, marcado por mayores precios de los energéticos que han elevado las presiones inflacionarias y generado revisiones a la baja en las perspectivas de crecimiento de algunas economías. Sin embargo, México ha mantenido una inflación estable y ha continuado creciendo, afirmó Amador Zamora ante los legisladores, por lo que se estima que la economía mexicana retomará un mayor dinamismo lo que resta del 2026 y durante 2027.

En el segundo trimestre de este año, el PIB creció 1.9% anual con cifras desestacionalizadas y registró su mayor avance trimestral desde el primer trimestre de 2022.

Con esta base se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5% y 2.5% en términos reales durante 2027. Después de un crecimiento estimado entre 1.0% y 2.0% en 2026.

Este crecimiento estará respaldado por mayores ingresos de los hogares, condiciones financieras menos restrictivas y una dinamización de la inversión, impulsada por los proyectos de infraestructura y los incentivos del Plan México.

A ello se sumará el dinamismo de las exportaciones, favorecido por la integración comercial de América del Norte y la recuperación de la producción industrial estadunidense”, señaló.

En materia de precios, la inflación general mantendrá una trayectoria estable y se proyecta que cerrará el año en 3.0% anual, mientras que el tipo de cambio se estima en 18 pesos por dólar al cierre de 2027. El precio estimado de petróleo se ubica en 61.8 dólares por barril, para 2027.

Además, se proyecta un déficit de cuenta corriente de 0.6% del PIB, superior al estimado para 2026. Este aumento responderá principalmente a un mayor déficit de la balanza comercial.

Asimismo, se prevé que la producción nacional de hidrocarburos líquidos se mantenga en torno a la meta de 1.8 Mbd1 , apoyada por el Plan Estratégico 2025–2035 de Pemex, la estabilización de campos maduros, el desarrollo de nuevos yacimientos y el fortalecimiento de la inversión en exploración y producción mediante esquemas de inversión mixta.

Para reforzar las acciones contra las empresas factureras, en el Paquete incluye una nueva ley de economía digital con plazos específicos para disminuir gradualmente las operaciones en efectivo.

Por Hilda Castellanos

Paquete Económico 2027 Se turnará a comisiones

Tras recibir el paquete, Bolaños Cacho destacó que corresponderá a la Cámara de Diputados “debatir, analizar y en su caso aprobar el proyecto que hoy se entrega a esta soberanía para el ejercicio 2027”.

Debemos revisar cuidadosamente los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación, proceso constitucional que llevaremos a cabo con responsabilidad, diálogo y compromiso republicano en esta cámara”, dijo el legislador por el Partido Verde, quien aseguró que habrá diálogo y debates serios, y que se pondrá por encima de cualquier interés partidista, el bienestar de la población.

Más tarde, el secretario de Hacienda acudió al Senado a entregar el paquete económico y reiteró el mensaje que dio en Cámara baja.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, y el presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes, recibieron el paquete y ofrecieron un análisis serio, en beneficio del país.

El documento será turnado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Cuenta Pública para su análisis.

Con información de Leticia Robles de la Rosa.

Gráfico: Abraham Cruz.

Paquete Económico 2027: Lenta, pero continúa la consolidación fiscal

La estrategia fiscal para 2027 estará sustentada en la recaudación tributaria, como modificaciones al Impuesto Sobre la Renta; lo cual dará el soporte para que los ingresos del gobierno apoyen el ejercicio del gasto y se logre la consolidación fiscal.

En el Paquete Económico de 2027 la Secretaría de Hacienda plantea que los ingresos presupuestarios asciendan a 9.15 billones de pesos, un incremento de 3.9% frente a lo estimado en 2026, y representaría 23% como proporción del PIB. Así, los ingresos tributarios se estiman en 15.4% del PIB, 0.7 puntos porcentuales por encima del nivel observado al inicio de la administración.

Los ingresos tributarios se proyectan en 6.2 billones de pesos, con un crecimiento real de 5.9% respecto al cierre estimado para 2026, explicado principalmente por los aumentos de 7.2 y 10.5% real en los rubros del ISR y el IEPS, respectivamente.

En comparación con 2026, los ingresos tributarios aumentarán 236.9 mil millones de pesos constantes, es decir, 3.9% real anual.

Para lograr este objetivo, se propone que el esquema del ISR de empresas sea más robusto a través de un mecanismo que estandarice las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales, sin afectar a las empresas de menor tamaño o de reciente creación, lo que según el secretario de Hacienda, Edgar Amador, es consistente con la política de combatir el uso de facturas falsas y en general de planeaciones fiscales agresivas.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, entregó el Paquete Económico 2027.

Para Hacienda si bien el ISR ha sido un pilar fundamental en la recaudación, existe evidencia que muestra una baja efectividad en comparación con otros países.

Se busca que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económica y contiene mecanismos para el combate a la elusión y la evasión fiscal, cerrando el camino al uso de factureras como forma para acreditar deducciones”, señaló el titular de Hacienda.

Una de las principales propuestas es aplicar un mecanismo de control a la aplicación de deducciones a las empresas equivalente a 96.67% de los ingresos acumulables; para empresas con deducciones menores a este mecanismo, las deducciones autorizadas aplicables se establecerán a 99 por ciento.

También se propone establecer que el monto de la deducción de intereses netos que pueden realizar las empresas, que hoy es equivalente a 30% de la utilidad fiscal ajustada, para ubicarlo en el equivalente a 20%.

Además, se busca eliminar el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades (ROGS) y el cobro íntegro del impuesto diferido, lo que elimina un subsidio implícito que fortalece el flujo de las empresas a costa de la recaudación de impuestos.

Mayor gasto público

En cuanto al gasto público, se plantea que ascienda a 10.5 billones de pesos durante 2027, un incremento de 3.2% frente a lo estimado para 2026, y representaría 26.7 del PIB.

Destacan 543.5 mil millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; la inversión física presupuestaria alcanzará 2.6% del PIB y se destinará a nuevos trenes, carreteras y caminos, obras hidráulicas, infraestructura energética y otros proyectos.

Además, el gobierno seguirá con la ruta de consolidación fiscal sin comprometer los recursos destinados a los programas sociales o a los proyectos de inversión.

Edgar Amador Zamora expresó en la presentación del documento en la Cámara de Diputados que tanto el marco macroeconómico como la política fiscal de ingresos, gastos y deuda que debe entenderse del Paquete Económico de 2027 es bienestar para las familias, inversión para elevar la capacidad productiva y finanzas públicas sostenibles para hacer posible esta transformación en el tiempo.

Por Lindsay H. Esquivel.

Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público. Foto: Mateo Reyes.

Marco macroeconómico: PIB, en línea con responsabilidad fiscal

El gobierno federal espera que la economía mexicana crezca entre 1.5 y 2.5% en 2027, superior a lo estimado para este año (1.0-2.0%), escenario que “está alineado con seguir construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, declaró la Secretaría de Hacienda.

Durante la entrega del Paquete Económico para el siguiente año, el secretario de la dependencia, Edgar Amador Zamora, aseguró que el documento plantea un crecimiento con responsabilidad fiscal, inversión para el desarrollo y una política económica que ponga en el centro el bienestar y la prosperidad compartida de las familias mexicanas.

Este el tercer paquete que se entrega bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; refleja la ruta que el gobierno de México seguirá para conducir la política económica durante el próximo año ruta que parte de una distinción fundamental del proyecto de nación que hemos construido desde el inicio de la cuarta transformación”, dijo Amador Zamora, durante la entrega al Congreso de la Unión.

Para el gobierno federal, el crecimiento estará respaldado por mayores ingresos de los hogares, condiciones financieras menos restrictivas y una dinamización de la inversión, impulsada por los proyectos de infraestructura y los incentivos del Plan México.

A ello se sumará el dinamismo de las exportaciones, favorecido por la integración comercial de América del Norte y la recuperación de la producción industrial estadunidense.

En materia de precios, se estima que la inflación general mantendrá una trayectoria estable y cerrará el año en 3.0% anual, en un entorno de expectativas de inflación de corto y largo plazo ancladas.

La convergencia de la inflación y la evolución de sus principales determinantes permitirán una normalización gradual de la postura monetaria”.

El tipo de cambio se estima en 18.0 pesos por dólar al cierre de 2027, cabe señalar que esta estimación no constituye un pronóstico puntual sobre el nivel que observará el tipo de cambio en esa fecha, sino una referencia consistente con sus fundamentos y condiciones de equilibrio, bajo un entorno sin episodios extraordinarios de volatilidad o choques no anticipados. “Su propósito es servir como supuesto para la elaboración de las proyecciones de finanzas públicas”.

En la mezcla mexicana de crudo se prevé que cotice en 61.8 dólares por barril; con una producción de 1,800 millones de barriles diarios y en exportación petrolera se alcance 427 millones de barriles diarios en promedio. Amador dijo que este marco macro es para el bienestar de las familias.

Por Lindsay H. Esquivel.

*mcam