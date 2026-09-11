La impunidad continúa en la Franja de Gaza

De un abierto genocidio en vivo y a todo color visto por todo el planeta, ahora parece que vamos a pasar al ocultamiento del mismo.

Lo más triste es que nadie hace nada, sólo condenar, hacer llamados a la concordia y casi rogar porque se respeten los derechos humanos y algo fundamental: la vida. Pero de ahí no pasa...

“Israel podría usar retirada de escombros para ocultar genocidio en Gaza: ONU. Más de 10 mil personas siguen sepultadas bajo los escombros de Gaza, según autoridades palestinas. La retirada a gran escala de escombros en las zonas de la Franja de Gaza bajo control militar israelí podría borrar huellas de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio, advirtió este lunes la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. ‘Destruir pruebas de crímenes atroces es ilegal; es inaceptable que la reconstrucción de Gaza esté condicionada al borrado de su pasado y de las pruebas necesarias para garantizar justicia a sus víctimas’, declaró Albanese en un comunicado. La relatora explicó que los escombros de Gaza ‘contienen restos humanos y pruebas materiales’ vinculadas a la investigación de presuntos crímenes internacionales, incluido un posible genocidio. Según Albanese, las demoliciones y nivelaciones han continuado en zonas bajo control israelí incluso después del alto el fuego de octubre de 2025 (Excélsior online, 10 de septiembre de 2026)”.

En verdad que la masacre cometida por Hamás en Israel fue uno de los sucesos más deleznables de esa organización terrorista, todo —o casi todo— el planeta lo condenamos y exigimos justicia para las víctimas. Era increíble que víctimas inocentes hayan pagado por un odio exacerbado por años de intransigencias de ambas partes.

Sí, deleznable lo cometido por Hamás en Israel, igual que lo que sucede ahora en la Franja de Gaza por parte de Israel: ambos matando inocentes.

Diana Sánchez H.

Ciudad de México