Abrirán diálogo con empresarios por iniciativa presidencial

El Senado de la República abrirá una ronda de diálogo con representantes del sector privado, agrupados en las organizaciones cúpula, para que conozcan la iniciativa presidencia que incluye por primera vez a la Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el comisión para aprobar la inversión privada en diversos sectores y ordena la presencia como invitados de la UIF y SAT en ese mismo organismo.

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes, precisó la que como parte de la ruta de trabajo de las comisiones unidas del Senado que aprobarán la iniciativa presidencial está un diálogo con los empresarios.

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes. Especial

Ya hemos tenido diálogo con algunas Cámaras. Hay algunos empresarios que tienen inquietudes, no conocen a profundidad la reforma y nosotros estamos proponiendo un diálogo aquí en el Senado de la República. Yo me he caracterizado por abrir las puertas del Senado a todas las industrias, a todos los sectores económicos y la idea es socializar los términos de la iniciativa”, explicó en entrevista el senador Emmanuel Reyes.

Reconoció que “hay incertidumbre, porque no conocen el proyecto y vamos a explicarles de qué se trata. Hemos propuesto que el martes 22 de septiembre hagamos una convocatoria con todas las personas interasadas: el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con Canacintra, Concanaco-Servitu, Concamin, todas las cámaras comerciales que deseen conversar y juntos revisemos el proyecto.

“A la Comisión de Economía le corresponde dictaminar y hemos propuesto una ruta de que primero abramos este proceso de escucha, de retroalimentación y después convoquemos a la Comisión, que preparemos el dictamen, para que esté listo sin que rebase el mes de octubre; es decir, que a finales de septiembre tengamos dictamen para que se pueda aprobar en el pleno del Senado”, precisó.

Confirmó que la idea es que esta reforma esté lista para que salga junto con el paquete económico 2027; “eso es parte de las pláticas que he teido con el Coordinador Ignacio Mier y estamos listos para poder avanzar en la dictaminación”.

Foto: Especial.

La iniciativa plantea que las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad Pública federal , FGR, SAT y UIF participen en la autorización de inversiones extranjeras en los sectores energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, de defensa, inteligencia artificial, robótica, semiconductores y ciberseguridad, entre otros, por razones de seguridad nacional.

Defensa, Marina y Seguridad Pública formarán parte permanente de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera como “invitados”, con el objetivo que "la evaluación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, con motivo de adquisiciones por parte de la inversión extranjera, cuente con un enfoque especializado en la materia y las personas interesadas conozcan de manera transparente los supuestos que detonarían dicha revisión y el alcance de ésta, para dar mayor certeza jurídica sobre sus determinaciones”.