El proceso electoral arranca entre reclamos y encontronazos

Con acusaciones de actos anticipados de campaña, reclamos por flexibilizar medidas que han impedido validar boletas planchadas y participación de servidores de la nación en la elección; con la presencia inédita de la secretaria de Gobernación en una ceremonia solemne de este tipo en el INE; con encontronazos entre rivales y advertencias del gran riesgo de una elección cuestionable, por omisiones del Consejo General, al no arbitrar con rigor el proceso, comenzó el año electoral 2027.

Desde 1997 un secretario de Gobernación no había participado oficialmente en una ceremonia oficial dentro de un proceso electoral y mucho menos en representación del Presidente de la República.

Durante el izamiento de bandera de la ceremonia cívica apareció como invitada la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien dijo Guadalupe Taddei, se invitó al igual que a los otros Poderes.

En un INE azul marino y lila, que abandonó el rosa para que la ciudadanía no lo identifique con el nuevo partido Somos, el alto funcionariado del sector electoral recibió a tres líderes nacionales de partidos, tres magistrados del TEPJF y otros invitados a la inauguración del proceso electoral.

También se estrenó el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutivo, Roberto Carlos Félix López, luego de la renuncia por salud de la exsecretaria Claudia Espino, cosa sorpresiva que, por cierto, nadie quiso admitir que podía ser considerado un “mal augurio”.

Pero, además de la sorpresa de Rosa Icela Rodríguez en el INE, el consejero Arturo Castillo, lanzó la primera bomba en la sesión solemne del Consejo General, al identificar riesgos que pueden desviar el curso de las elecciones.

Al decir que las actuaciones adelantadas de partidos sobre sus precandidatos, el fantasma de un recorte presupuestal con cada vez más atribuciones, las omisiones del INE de meter a los actores políticos en cintura, y el bloqueo interno al trabajo de diversas consejerías, así como 12 directores ejecutivos designados únicamente por la presidenta Taddei, Castillo Loza pidió que el INE recupere “la capacidad de arbitrar y rendir cuentas”.

“Si partidos e instituciones continúan eludiendo su responsabilidad, México podría llegar al 6 de junio de 2027 con votos contados, pero con resultados cuestionados, y ese sería un fracaso político e institucional del que nadie puede declararse ajeno”, subrayó Castillo.

En este contexto, la consejera Frida Gómez apuntó que “una cosa es cuestionar al INE, señalar sus errores o exigirle cuentas. Eso no solamente es legítimo, es necesario. Y otra muy distinta es distorsionar, deliberadamente la realidad para que parezca que una institución parcial cuando no lo es. El INE no debe estar por encima de la crítica, pero tampoco debe ser condenado por una narrativa construida conveniencia”.

En su participación el consejero Arturo Chávez adujo que el descontento de algunos tenía que ver con la reducción del sueldo a partir del 27 y comentó que “sabemos que la pérdida de algunos privilegios hace que algunos ahora renieguen de esta noble institución. y se sumen a una campaña para desprestigiarlo. no lo van a lograr… Si somos demócratas, debemos respetar las decisiones institucionales. Cuando un consejero en lo particular habla no habla el INE. El INE sólo habla en sus decisiones institucionales”.

En la sesión se escuchó a consejeras que arengaron con no permitir retrocesos en los avances de género, funcionarios electorales que descansan sus argumentos en los casi 40 años de experiencia del instituto, como si eso en automático fuera darle un cheque en blanco, y partidos políticos, sobre todo de oposición, que reclamaron las actuaciones del Consejo General.

“Por ello, yo quiero decirles a todos ustedes: ¿cómo quieren ser recordados, como los que defendieron la democracia, los que garantizaron el equilibrio en este país, los que actuaron con transparencia y con responsabilidad o quienes se doblaron ante el poder?”, expresó Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

Sin engancharse de más con el líder priista, Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, subrayó que “la oposición perdió al pueblo mucho antes de perder las elecciones, sólo hay que ver las encuestas. Por eso Morena inicia este proceso con un gran apoyo del pueblo y con una amplia ventaja frente a los demás partidos políticos, porque en México sólo existen dos proyectos: el proyecto que encabeza la Coalición Juntos Haremos Historia y el viejo régimen”.

Mas allá de los fuegos cruzados, el INE se dijo listo para organizar las elecciones del próximo 6 de junio en las que se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas del país y se elegirá a cientos de diputados locales y miles de autoridades municipales, en un contexto en el que se critica al Instituto y al Tribunal Electoral de apoyar al partido en el poder.