Senadora priista califica de criminal a Enrique Inzunza

Enrojecido y con la mirada fija en su paisana, Enrique Inzunza vio cómo se acercaba a su escaño la priista Paloma Sánchez, quien llevaba entre las manos gruesas carpetas blancas con información sobre víctimas en Sinaloa.

—“La he tratado siempre con respeto a usted”, soltó Inzunza.

—“Y yo a usted también. ¿Le falté al respeto? No. Pero necesita ver los datos del pueblo de Sinaloa. Y no diga que le he faltado al respeto, porque jamás se lo he faltado”, respondió la priista mientras acomodaba las carpetas que había llevado hasta el escaño del senador.

Paloma Sánchez confronta a Inzunza

Minutos antes, desde la tribuna del Senado, Paloma Sánchez había pronunciado un discurso duro contra Enrique Inzunza, quien desde el pasado 29 de abril fue señalado por el gobierno de Estados Unidos de estar coludido con el Cártel de Sinaloa.

Hoy en el Senado está sentado quien llevaba todos los acuerdos con el crimen organizado. Y hoy, un escaño que debería ser del honorable Senado es ocupado por un criminal responsable de la narcoguerra en Sinaloa”, dijo Sánchez, mientras miraba directamente a Inzunza, quien, enrojecido, hacía esfuerzos por ignorarla.

La priista mantuvo su postura mientras se refería a la violencia y las víctimas de Sinaloa, al tiempo que las carpetas blancas quedaban como parte visible del intercambio entre ambos legisladores.

Barrales también señala el caso

Más adelante, la emecista Alejandra Barrales hizo referencia al tema que pesa sobre Inzunza y habló sobre el impacto que la pugna entre escisiones del Cártel del Pacífico ha tenido en la sociedad y la economía de Sinaloa.

Sin embargo, cuando Barrales expresó que “a esto se suman también las serias acusaciones de EU contra miembros de la clase política de esa entidad, por sus nexos con grupos criminales e incluso con la interferencia de estos grupos a favor de ellos en el pasado proceso electoral”, Inzunza decidió ponerse de pie.

El senador le dio la espalda a Barrales y comenzó a platicar con el presidente del Senado, Humberto Aguilar, y con el morelense Víctor Mercado.

“A la fecha, la impunidad es la marca de la casa y los responsables se pasean con toda libertad, sabedores de que el régimen los protege”, expresó Barrales.

Mientras esas palabras resonaban en el pleno, Inzunza sonreía y conversaba con sus vecinos de la fila posterior a su escaño, en una sesión marcada por los señalamientos sobre crimen organizado, violencia e impunidad en Sinaloa.

*mcam