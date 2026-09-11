El Plan Oriente presume avance de 40 por ciento en el Edomex

A poco más de un año de su implementación, el Plan Oriente registra un avance de 40% gracias a la coordinación constante entre los tres órdenes de gobierno, afirmó el encargado de la política interna del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, quien subrayó que la unidad entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y los municipios mexiquenses ha hecho posible concretar estos resultados en beneficio de la población.

Las declaraciones del funcionario se dieron tras asistir, en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a una reunión de seguimiento del Plan Integral Oriente. En el encuentro participaron Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación de México, y Armando Quintero Martínez, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo, y el Desarrollo Municipal (Inafed).

Durante la sesión de trabajo —en la que también estuvieron presentes Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, así como las diez presidentas y presidentes municipales que integran la estrategia— se evaluaron las acciones encaminadas a ampliar la cobertura de planteles de educación media superior en la región.

“Analizamos el progreso de los trabajos para construir y mejorar escuelas, planteles de educación media superior e instalaciones de la Universidad Nacional Rosario Castellanos”, señaló Horacio Duarte Olivares en sus cuentas de redes sociales.

A inicios de este año, Duarte Olivares fue designado para supervisar y dar seguimiento a los avances del Plan Oriente con las y los presidentes municipales, con quienes ha fortalecido una estrategia de unidad y coordinación permanente para garantizar la consolidación de los proyectos prioritarios en la zona.