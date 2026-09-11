Chávez o no Chávez

En el año 2022, de manera conjunta, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB-WBC), que preside el licenciado Mauricio Sulaimán Saldívar, y la Asociación de Olímpicos Mexicanos promovieron la candidatura del boxeador profesional y campeón Julio César Chávez González para ser elegido Premio Nacional del Deporte.

La historia del deporte mexicano lo asume como un ícono del boxeo mundial; con una carrera de 25 años, sumó 115 peleas, 107 victorias, 2 empates y 6 derrotas, alcanzando el récord Guinness en número de defensas de título mundial.

Toda persona posee un complejo mundo interior regido por las emociones; un territorio donde conviven las más grandes fortalezas y las debilidades más profundas que, con el paso de los años, terminan por trazar la trayectoria de una vida.

Esta condición no exime a nadie, ni siquiera a aquellos que alcanzan la gloria en una disciplina tan exigente como el boxeo. Cuando un atleta logra destacar sobre el cuadrilátero, el éxito suele venir acompañado de una tormenta perfecta: la fama desmedida, la abundancia económica y un entorno lleno de “amistades” de ocasión.

Cuando estos factores se combinan con el ego desbordado y la falta de preparación emocional y académica para gestionar el triunfo, el panorama cambia drásticamente. Así, el mismo héroe que un día parece invencible otro día puede verse vulnerable ante las tentaciones del entorno, cayendo en conductas y actividades que él mismo jamás habría imaginado, demostrando que la batalla más difícil no se libra en el ring, sino abajo de él.

Por estos días asistimos al estreno de la serie documental Chávez vs. Chávez, una producción dirigida a cuatro manos por el periodista Diego Enrique Osorno y el cineasta Ernesto Contreras.

A través de un íntimo retrato visual, la obra recupera los pasajes más complejos en la vida real del gran campeón Julio César Chávez, para una inmensa mayoría, el mejor boxeador mexicano de la historia. En esta serie, autorizada por Julio Cesar Chávez, se aprecia, dicho por él mismo, que el rival más difícil en su carrera nunca estuvo en la esquina contraria del cuadrilátero; sino que estuvo dentro de él mismo.

A lo largo de cinco episodios, la docuserie retrata diversos pasajes de su vida, enfocando igualmente las grandes contradicciones, el auge, las adicciones y lo complejo que resultó para él salir y liberase de ese entorno negativo en el que cayó repentinamente por querer “disfrutar” de sus logros en el boxeo de México y el mundo.

Es de destacar la aportación de don José Sulaimán Chagnón, fallecido presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien figura en esta docuserie con testimonios que rescatan la vida deportiva y personal del campeón en comento. Al final de nuestra historia quedan vigentes los resultados, lo que se escribe en las páginas blancas de la narrativa; los logros, fracasos, aprendizajes y experiencias se traducen en aquello que dice: no te puedes llevar nada de lo que has acumulado, solamente lo que has dado a los demás.